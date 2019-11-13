В 27 серии 2 сезона Будиночок на щастя Макс впервые откажет Маше в ответ на просьбу! А ведь жена всего-то захотела лазерный эпилятор за 4 000 долларов, который явно не будет пользоваться спросом в их деревеньке. Лучше вложить эти деньги в страусиный бизнес, считает Макс.

Для Маши этот случай стал тревожным звоночком. Неужели ее обожаемый муж становится скупердяем? Люба подольет масла в огонь: она расскажет о том, как меняются мужчины после 30. Что теперь ждет Машу в совместной жизни с Максимом? Алкоголизм, скупость, простатит? Сначала Мария не поверит в страшные рассказы подруги. А потом она обнаружит заначку мужа…

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