Video: Ревизор в Сеньковке. Будиночок на щастя. Сезон 2. Серия 26

Смотрите сериал Будиночок на щастя (Домик на счастье) 26 серия онлайн на Новом канале - эфир от 12.11.2019. Новая серия Домик на счастье 2019 смотрите онлайн
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12 ноября

Ревизор в Сеньковке. Будиночок на щастя. Сезон 2. Серия 26

В ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 26 серия от 12.11.2019 у Назара и Маруси начинается семейная жизнь. Но оказалось, что девушка не так хороша в ведении домашнего хозяйства, как ее будущая свекровь. Поэтому Любаня с Назаром берутся за перевоспитание Маруси, но надолго ли ее хватит? Смотри в сериале Будиночок на щастя 2019 на сайте Нового канала.

На страусиной ферме снова проблемы: к Максу приезжает внеплановая проверка санэпидемстанции в лице Аптекаря. Бондаренко придется скрыть, что его птицы болеют, и подключить к решению проблемы женские силы села Сеньковка. Что из этого получится, смотри в ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 26 серия от 12.11.2019.

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Ревизор в Сеньковке. Будиночок на щастя. Сезон 2. Серия 26
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