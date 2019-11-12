В ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 26 серия от 12.11.2019 у Назара и Маруси начинается семейная жизнь. Но оказалось, что девушка не так хороша в ведении домашнего хозяйства, как ее будущая свекровь. Поэтому Любаня с Назаром берутся за перевоспитание Маруси, но надолго ли ее хватит? Смотри в сериале Будиночок на щастя 2019 на сайте Нового канала.

На страусиной ферме снова проблемы: к Максу приезжает внеплановая проверка санэпидемстанции в лице Аптекаря. Бондаренко придется скрыть, что его птицы болеют, и подключить к решению проблемы женские силы села Сеньковка. Что из этого получится, смотри в ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 26 серия от 12.11.2019.

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