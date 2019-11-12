В сериале Будиночок на щастя 2 сезоне 25 серии от 12.11.2019 Вася готовится к выступлению в телевизионном шоу Караоке. Человек с самого утра прихорашивается в салоне красоты, чтобы быть на высоте: маникюр, педикюр, укладка... Но Любане не понравился образ мужчины. Ведь его прическа похожа на гнездо, в котором скоро начнут нестись куры. Не обиделся ли Вася на критику жены? Смотри в 25 серии ситкома Будиночок на щастя.

Назарчик также не понимает, почему Вася хвастается своим голосом. Ведь папа как завоет, то в лесу все лоси и белки разбегаются. Прославится ли сеньковский мачо на всю страну? Узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 24 серию Будиночок на щастя 2 сезон от 07.11.2019