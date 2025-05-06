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«Это то, что всегда держит»: топ-3 секрета прочного брака от Назара Заднепровского

«Это то, что всегда держит»: топ-3 секрета прочного брака от Назара Заднепровского

Звезда сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) рассказал, как им с женой удается сохранять отношения, несмотря на разницу в возрасте и то, что актер почти не ночует дома

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Заслуженный и народный артист Украины Назар Заднепровский уже 18 лет в браке с любимой Ириной. Супруги воспитывают двоих детей – сына Михаила и дочь Юлю. И несмотря на разницу в возрасте (жена младше на 8 лет – прим. ред.) и то, что уже долгое время не живут постоянно вместе, поскольку Назар ухаживает за мамой и ночует с ней, уверяют, что у них прекрасные отношения. Их брак выдерживает все испытания. Как им это удается? Заднепровский выделил три семейных секрета.

  1. Оптимизм от жены

– В отличие от меня, Ира очень оптимистичная. Я могу быть тяжелым, пессимистом, а Ира более положительная, всегда верит во что-то хорошее. Своим позитивом она вытягивает и себя, и меня и всю семью, – делится Назар в интервью Алине Доротюк. – Часто говорит: «Поехали куда-нибудь сегодня – на природу, в парк, в село. Мы тебя ждем». Она прекрасно знает: если меня не трогать, и я в своей рутине, то сам вряд ли отвлекусь. Я знаю, что в насыщенный период мне главное: встать, выучить текст, сняться, забыть текст, сполоснуться, накормить маму, дать лекарства, позвонить и сказать «жив-здоров», сбросить деньги, и на следующий день – все сначала. Случается, что семья меня может не видеть полгода, если такой график.

«Это то, что всегда держит»: топ-3 секрета прочного брака от Назара Заднепровского

  1. Финансовая стабильность от Назара

– Повезло, что сложился как успешный актер, который может заработать и обеспечить семью. Финансовый столб в семье – это я. И очень важно, что могу воплотить все мечты в жизнь, – говорит исполнитель роли Васи в комедийном сериале Нового канала «Будиночок на щастя».

«Это то, что всегда держит»: топ-3 секрета прочного брака от Назара Заднепровского

  1. Дети

– Наше счастье – сын и дочь. Это то, что всегда держит, – говорит актер. – Вообще, я бы сказал, что меня держат на этом свете только семья и мама, которая от меня зависит. Мне стыдно это говорить, но думаю, что выживу без искусства: без театра, кино. Знаю, что не сопьюсь. Просто очень заскучаю. Страшно, что со мной творилось, когда началась полномасштабная война. Два месяца я сходил с ума, не знал, что будет. Потом разрешили репетировать. Уж счастье! Но не видели зрителей. А потом каким счастьем было выйти на сцену театра Франко к зрителю! Но я знаю, что я без этого выживу. А зачем жить без семьи?

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