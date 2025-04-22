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Ирэн Адлер и Мария Стюарт: кого мечтает сыграть Мария Стопник

Ирэн Адлер и Мария Стюарт: кого мечтает сыграть Мария Стопник

Также актриса, которую можно увидеть в комедийном сериале «Будиночок на щастя» на Новом канале, рассказала о дружбе с коллегами-актерами

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Рыжей украинской актрисе Марии Стопник, сыгравшей роль Маруси в «Будиночке на щастя» (Новый канал), и в театре, и в кино обычно доверяют характерные и яркие роли. А кого действительно мечтает сыграть девушка?

– Меня всегда очень интересовали персонажи типа Ирэн Адлер из «Шерлока». Также думала о королеве Елизавете, о Марии Стюарт, – делится Мария в интервью «РБК-Україна». – Уже год третий-четвертый обдумываю роль леди Макбет. Мне очень интересен такой материал. Хочется попытаться раскрыть этого персонажа по-своему. Но в целом сейчас нет четкой мысли, что хочу сыграть вот именно это. Обычно происходит так, что смотрю фильм или сериал и в данный момент понимаю: «Это было бы интересно попробовать сыграть».

Ирэн Адлер и Мария Стюарт: кого мечтает сыграть Мария Стопник

Мария Стопник служит в Ивано-Франковском драмтеатре и играет много главных ролей в спектаклях. Интересно то, что постановок о Макбет или Марии Стюарт там нет, но есть в театре Ивана Франко в столице. И в этих спектаклях играют молодые украинские актеры, которые для Стопник не просто друзья, но и вдохновители в профессии.

– Марина Кошкина и Саша Рудинский – это два человека, мои близкие коллеги, которыми я постоянно восхищаюсь, – говорит Мария. – Честно говоря, не умею так подходить к работе, как они. Настолько погружаться в материал, делать рисерч, как Марина. Она полностью разбирает сцену и потом еще ищет нестандартный подход к ней. Это такая титаническая отдача своей работе! У Саши так же. Они органичные, отличные актеры. Я всегда, когда вижу их на сцене, в кадре, испытываю невероятный восторг. И вот этот прикол: «Когда вырасту, хочу быть Мариной Кошкиной и Сашей Рудинским». Если брать из актеров постарше, то это Андрей Саминин, мой преподаватель, мой мастер. И я восхищаюсь его мировоззрением, его мастерством, его игрой, им как человеком. Эти трое сразу приходят в голову как люди, которые восхищают каждый раз. И к чьему мнению я всегда прислушиваюсь. И радуюсь за них и за их победы. Если вернуться к слову «кумир», наверное, они немножко мои кумиры.

Ирэн Адлер и Мария Стюарт: кого мечтает сыграть Мария Стопник

Смотрите сериал «Будиночок на щастя» с понедельника по четверг в 19:00 в эфире Нового канала! И следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить информацию о новом сериале «Сім’я по неділях», где тоже снимается Мария Стопник.

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