Литр воды утром и холодный душ: здоровые привычки актрисы «Будиночка на щастя»

Юлия Буйновская, которая исполняет роль Даши в рейтинговом сериале Нового канала, рассказала о ритуалах, помогающих ей чувствовать себя бодрой

Вася и Любаня расстанутся? Спойлеры нового сезона «Будиночка на щастя»!

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7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. В этом году праздник пришелся на понедельник. Кажется, лучшего знака для того, чтобы добавить в жизнь полезную привычку, быть не может. Так что записывайте варианты «здоровых традиций» от исполнительницы главной роли в шестом сезоне комедийного сериала, который с понедельника по четверг в 19:00 показывает Новый канал, «Будиночок на щастя» – Юли Буйновской.

– Здоровье для меня – в приоритете, – говорит актриса. – Тем более после того, как мне диагностировали тревожно-депрессивное расстройство. Теперь физическое и моральное состояние – на первом месте. Делюсь привычками, которые поддерживают организм в тонусе!

Вода

– Утром я выпиваю литр воды. Потому что очень хочу пить. В общей сложности в течение дня у меня получается 2-2,5 литра воды.

Движение – сила

– Спорт – обязательно! Надеюсь, что это никогда не изменится. Легкая зарядка утром, йога, кардио или силовые тренировки – все это имеет место.

Закаливание

– Во время утреннего душа обливаюсь холодной водой. Вообще люблю очень-очень горячую воду, чтобы аж попариться. Но после этого всегда обливаюсь холодной водой. В этот момент чувствую, как вдыхаю воздух. Горячая вода разморит, потом чувствуешь себя тяжелой, а после холодной все клеточки такие: «Мы готовы просыпаться, большое спасибо».

Релакс для тела и мыслей

– Недавно желание отдохнуть стало реальной потребностью. Мое тело просило об этом. Но, к сожалению, меня не перезагружают обычные массажи. Поэтому открыла для себя идеальный комплекс в одном из салонов тайского массажа. Сначала хаммам: тебя там намыливают, делают небольшой массаж, потом отпускают на чаепитие, дальше – душ, а потом – еще один массаж в течение часа. Никуда не торопят. Сколько хочешь, столько находишься там. Ощущение после таких походов – как на море съездила.

«Свежий» рацион

– Я очень люблю овощи и фрукты! Гораздо больше мяса и сладкого. Чувствую, что это живая пища. Поэтому всегда добавляю в свой рацион овощи, фрукты и ягоды. Вообще, я привередливая в питании. У меня не бывает такого, что на завтрак и обед съем то же самое. Не только потому, что хочется многообразия, но и потому, что нужно наполнять свое тело разными элементами и витаминами.

Дышать!

– Я регулярно гуляю на свежем воздухе. Очень редко бывает, когда могу целый день просидеть дома. Заметила, что после таких дней сразу чувствую себя хуже. Поэтому у меня есть правило: хочу или не хочу, но надо каждый день подышать свежим воздухом.

Включайте любимый комедийный сериал «Будиночок на щастя» с понедельника по четверг в 19:00 на Новом канале!