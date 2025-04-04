Як знімали Будиночок на щастя 6 сезон: бекстейдж та спойлер нового сезону

31 марта 2025 года в эфире Нового канала вышел шестой сезон твоего любимого комедийного сериала «Будиночок на щастя»! За это время Люба, Вася и Макс успели заполонить сердца миллионов зрителей. Каждый год мы с нетерпением ждем премьеры, чтобы увидеть: что же еще сделает Вася, какие новые коронные фразы выдаст Любаня и что будет с Максом?

Диджитал-команда Нового канала сделала BACKSTAGE фильм, где мы рассказываем, как создается твой любимый «Будиночок на щастя».

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Народный артист Украины, Назар Заднипровский, играющий Васю в «Будиночок на щастя», рассказал, что он, Виталина Библив (Любаня), Константин Войтенко (Макс) и Сергей Атрощенко (режиссер сериала) пытаются держаться вместе и вне съемок. Подтвердила это и Виталина Библив.

– У нас есть общий чат. Мы переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, ходим друг к другу в театры, встречаемся несколько раз в году. Мы дружим. Это ведь и в кадре чувствуется, что мы не просто пришли, отыграли и ушли. А все же беспокоимся о проблемах друг друга, – поделилась Виталина Библив.

Актриса Юлия Буйновская, играющая Дашу в шестом сезоне, рассказала о своих любимых пикантных сериях в новом сезоне.

– Вся серия построена на романтических, сексуальных сценах. Ну, все культурно, конечно (улыбается – ред.). В чем ее прикол? В том, что я молодая, энергичная девушка, а Макс (Константин Войтенко) уже немного уставший мужчина средних лет. И он устает от безумной энергии моей героини. А еще мне очень нравится серия, где все будет строиться на фантазиях. Будут сидеть Любаня, Вася, Макс и я. И мы будем думать как бы выглядели наши отношения, будь мы ковбоями, шехерезадами и еще разными героями. Не буду прямо все рассказывать, чтобы было интересно, – весело поделилась подробностями Юлия.

Сколько длится подготовка к одному съемочному сезону и много ли нужно времени на его съемки – рассказал режиссер сериала Сергей Атрощенко.

– Один сезон мы пишем где-то 9 месяцев. А снимаем его примерно за два месяца. Много времени для съемки одной сцены требовалось в первом сезоне, когда мы еще только начинали. Тогда надо было делать много дублей, потому что никто из нас не знал, кто такая Любаня, кто такой Вася, Макс, Маша. Ну сейчас уже Даша. Мы тогда придумывали этих героев. А сейчас практически все мы снимаем с одного дубля, – рассказал режиссер.

Один из главных вопросов сезона – есть ли вероятность, что Люба и Вася разойдутся? Об этом и даже больше смотри в нашем BACKSTAGE «Будиночок на щастя»!

Также включайте любимый комедийный сериал «Будиночок на щастя» с понедельника по четверг в 19:00 на Новом канале! А также идите в кинотеатры, чтобы услышать Виталину Библив в Minecraft.