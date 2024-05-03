У шкарпетці з листочками та проварені у вині: лайфхаки великодніх яєць від Наталки Денисенко

Звезда сериалов Нового канала «Будиночок на щастя» и «Зв’язок» вспомнила, как с сыном делали писанки для военных

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Несмотря на полномасштабную войну, украинцы хотят праздника! Ведь наш народ никому не сломить. Все стараются соблюдать общепринятые пасхальные традиции: сходить за вербой в Вербное воскресенье, убрать квартиру в Чистый четверг, подготовить пасхальную корзинку и посвятить ее. Конечно, есть традиции, которые соблюдает не каждый. Например, поститься, печь паски, красить яйца. О своих обычаях на Пасху рассказала актриса, исполняющая главные роли в сериалах «Будиночок на щастя» и «Зв’язок» (Новый канал) Наталка Денисенко.

– Признаюсь, я не соблюдаю пост и не пеку паски, потому что у меня нет сил и времени. Возможно, всего один раз в жизни удалось правильно попоститься. Но есть то, что я делаю всегда. Крашу яйца! – рассказывает Наталка Денисенко. – Во-первых, это очень интересное и прикольное занятие, которое нравится моему сыну Андрюше. Во-вторых, хочется на праздник добавить что-нибудь свое. Знаете, чтобы пасочка подходила к яйцам, и сделать корзину, которую захочется сфоткать и выложить в Instagram (смеется).

Единственного фирменного способа красить яйца у Наталки нет. В этом деле она любит экспериментировать!

– У меня каждую Пасху – по-разному. Вообще, очень нравится способ, когда кладут листик на яйцо, завязывают его капроновым носком и варят в луковой шелухе или красителе. Получается красивый такой природный узор. Но, честно говоря, люблю это просто рассматривать. Сама стараюсь использовать более современные идеи, – говорит Денисенко. – К примеру, делать мраморные яйца, проваривая их в красном вине, а затем настаивая в нем. Думаю, в этом году применю эту технику. Кстати, у нас с сыном есть интересный опыт в расписывании писанок! На Пасху в первый год полномасштабной войны мы с Андрюшей были в отеле на западе Украины и попали на мастер-класс по расписыванию яиц. Все писанки, которые сделали, отправили парням на передовую. А в этом году я сама планирую собрать огромную посылку с пасхальными вкусностями для мужа (украинский актер Андрей Фединчик – прим. ред.), который в ВСУ, и его побратимов.

Смотрите комедийные украинские сериалы «Будиночок на щастя» и «Зв’язок» на YouTube-канале Нового. И счастливой вам Пасхи!