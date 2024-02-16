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«Я был уверен, что больше не женюсь»: Костя Войтенко – об истории любви с невестой

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Исполнитель одной из главных ролей сериала Нового канала «Будиночок на щастя», пятый сезон которого увидите уже весной, сделал предложение своей избраннице – владелице бренда одежды Наталье Каминской.

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Love is in the air на максимум! В День всех влюбленных известный украинский актер Константин Войтенко, исполняющий роль Макса в комедийном сериале «Будиночок на щастя» (Новый канал), совершил важный романтический поступок. Он сделал предложение руки и сердца своей любимой! Ответом девушка, конечно, было заветное «Да»! В эксклюзивном комментарии для Нового канала Костя рассказал историю их любви.

– В начале полномасштабной войны я активно занимался волонтерской деятельностью. И вот пришел очередной запрос на бронежилет. Должен был оставить его у знакомых, чтобы те передали военному. Когда приехал отдавать броник, дверь мне открыла Наталья. Она буквально на двое суток приехала из Польши, чтобы найти потерявшуюся кошку. С Натальей уже были знакомы, но я вообще не ожидал ее увидеть. Мы обнялись, и эти объятия оказались такими необычными и удивительными, что все сразу стало ясно, – с улыбкой делится актер. – На следующий день Наталья прислала мне фото с кошкой, которую ей все-таки удалось найти. После этого снова уехала в Польшу, между нами завязалась переписка. Через месяц она вернулась с сыном в Украину, и мы уже не расставались. Виделись каждый день! А со временем стали жить вместе.

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Костя Войтенко уже был в браке. От первой жены у него есть 6-летняя дочь Эмилия.

– Интересный факт: я был уверен, что больше никогда не женюсь. И не скрывал от Натальи. Мы с ней говорили об этом еще в начале нашего общения. Но настоящие чувства творят чудеса! – делится актер. – Я никогда не испытывал такой любви к кому-то, и не чувствовал, чтобы так любили меня. Поэтому убеждение, что останусь холостым, разрушилось довольно быстро.

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Новый канал поздравляет влюбленных с важным шагом в их жизни! Желаем счастья и согласия паре.

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