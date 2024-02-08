«Жоден мені не подобався»: Даша Петрожицька – про партнерів, з якими грала любов

Известная украинская актриса, которую уже весной можно будет увидеть в сериале Нового канала «Будиночок на щастя», рассказала о поцелуях в кадре

В пятом сезоне комедийного сериала для всей семьи «Будиночок на щастя» (Новый канал) зрителей ждут новые персонажи. Их сыграли блестящие украинские актрисы Дарья Петрожицкая и Наталья Денисенко. По сценарию, у девушек и главного героя фильма Макса, роль которого исполняет Константин Войтенко, будет любовный треугольник! Это вы увидите уже очень скоро – весной на Новом канале.

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– Меня часто начали брать на романтические роли. Конечно, в их рамках я играю и драматические, и комедийные сцены. Но у моей героини всегда есть любовная линия, – рассказывает Даша в подкасте «Розлючена».

Поэтому у актрисы есть важная традиция. В преддверии съемок она всегда знакомится с любимыми своих коллег по киноленте.

– Я хочу, чтобы девушка или жена каждого моего партнера, как и мой любимый, понимали, что для меня поцелуй в кадре – это как сказать реплику или сделать какое-то движение, – говорит Петрожицкая. – Я не понимаю этого «зашла в роль» или «вышла из роли». У тебя есть команды. «Камера! Мотор» – и ты включаешься. Звучит «Стоп» – выключаешься. Все. Если нужно показать, что любишь человека, то я искренне пытаюсь это сделать. Даже если не общаюсь с партнером вне кадра. Буду откровенна: ни один партнер, с которым я играла в любовь, мне не нравился. Это не мои типажи (улыбается).

Звезда рассказывает, что ее жениху Алексею сначала было неприятно смотреть ее романтические сцены.

– Я Леше много раз объясняла, как все работает. Он умный парень, поэтому теперь все понимает, – с улыбкой подытоживает Даша Петрожицкая.

Смотрите комедийный сериал Нового канала «Будиночок на щастя» уже весной! Проветрите голову и отдохните вместе с нами.