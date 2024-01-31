«Думала, що мене вже нічого не «пробʼє»: як Наталка Денисенко реагує на хейт

Актриса сериалов «Будиночок на щастя» и «Звʼязок» (Новый канал) поделилась, что с началом большой войны стала более уязвимой

Селебритис приходится не только работать по ненормированному графику, тщательно оберегать личную жизнь, но и выдерживать обидные комментарии в свой адрес. Звезда сериалов Нового канала «Будиночок на щастя» и «Звʼязок» Наталья Денисенко раньше не обращала внимания на хейт. Но с началом полномасштабного вторжения актриса стала все принимать близко к сердцу.

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– То, могут ли хейтерские комментарии, непрошенные советы или откровенно «желтые» заголовки испортить настроение, зависит от моего состояния и внутреннего покоя. Когда я уверена в себе, вокруг все хорошо, то не обращаю на это внимания. Да и вообще раньше воспринимала такие вещи с пониманием: у журналистов такая работа, «желтой» прессе тоже нужно зарабатывать деньги, а их глупые заголовки меня даже забавляли, – говорит Наталья Денисенко в интервью JetSetter. – Но когда началось полномасштабное вторжение, я стала более уязвимой. Помню, какой-то звездный паблик выложил мое видео, где танцую в вышиванке. Однако автор перекрутил подпись, подав все так, будто я только сейчас вспомнила, что украинка. Это вызвало такую волну хейта в мой адрес, что я даже плакала.

Актриса подчеркнула, что особенно важно поддерживать друг друга сейчас, потому что все мы стали более уязвимыми.

– Меня этот хейт действительно задел. Ведь мой муж на фронте, я вовсю стараюсь сохранять позитивное настроение, снимать смешные видео, а тут какое-то нелепое сообщение меня дискредитировало. Конечно, быстро успокоилась, но было неприятно. Признаюсь, думала, что я такая сильная, что меня уже ничего не «пробьет», – отмечает звезда сериалов Нового канала. – Но, как видите, сейчас такое время, когда все мы очень уязвимы. Нужно поддерживать друг друга, а не писать всякие грязные комментарии.

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