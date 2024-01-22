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«Продавщица хлеба, медсестра, женщина 1 и женщина 2»: Виталина Библив – о первых ролях

«Продавчиня хліба, медсестра, жінка 1 та жінка 2»: Віталіна Біблів – про перші ролі

Звезда комедийного сериала Нового канала «Будиночок на щастя» вспомнила начало карьеры

Уже четыре сезона подряд сериал «Будиночок на щастя» (Новый канал) возглавляет рейтинги телеканалов. Даже в повторе его смотрят миллионы людей. Крылатые фразочки Васи (роль исполняет Назар Заднепровский – прим. ред.) и Любани (роль исполняет Виталина Библив – прим. ред.) цитируют в повседневной жизни. Со звездами фильма мечтают познакомиться и пообщаться. Но такая слава пришла к актерам не сразу. Вот, например, Виталина Библив вспоминает, как долгое время играла второстепенные роли. А еще делится, какая встреча стала значимой в ее кинокарьере.

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– Я девять лет ходила на пробы и снималась не в главных ролях, а в эпизодах: продавщица хлеба, медсестра, женщина 1, женщина 2. Это были мои роли, – рассказывает актриса в YouTube-проекте «Зелені очі». – Как-то на пробах познакомилась с Натальей, которая стала моим агентом. Тогда она проводила эти пробы, а после них позвонила и предложила работать вместе. У меня никогда не было агента, но и сама я не справлялась, потому что работа неслась. Помню, как работаю на одной съемочной площадке, и в это время звонят с другой и спрашивают, могу ли я приехать. А еще договоры вычитать, о гонорарах договориться. Как вспомню те времена… Поэтому согласилась работать с агентом, и сейчас мне с ней очень хорошо. Мы всегда в диалоге и всегда советуемся.

«Продавчиня хліба, медсестра, жінка 1 та жінка 2»: Віталіна Біблів – про перші ролі

В настоящее время Виталина снимается в украинских фильмах и сериалах в главных ролях. Также служит в театре «Золоті ворота». В то же время Библив не скрывает, что, несмотря на расцвет ее карьеры, имеет некоторые мечты относительно кинематографа, которые еще не реализовались.

– Я хочу сняться в европейском кино в главной роли. Также в детской сказке. А еще – исполнить главную роль секретного агента под прикрытием роковой красавицы, – делится актриса.

Водитель и стул: что в райдере Виталины Библив

Ждите премьеру пятого сезона любимого сериала для всей семьи «Будиночок на щастя» уже этой весной на Новом канале!

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