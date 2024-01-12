Водитель и стул: что в райдере Виталины Библив

Звезда сериала «Будиночок на щастя», новый сезон которого весной покажет Новый канал, также рассказала, за какие съемки никогда не берет денег

Кино или театр? Извечный вопрос, который задают всем актерам. А они в свою очередь очень не любят отвечать на него, поскольку определиться невозможно. Каждое из искусств – и театральное, и кинематографическое дарит особые эмоции и опыт. С этим согласна и исполнительница одной из главных ролей в комедийном сериале «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив.

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– Нельзя сравнивать кино и театр. Это два разных мира. Мне комфортно и кайфово повсюду. В театре я проживаю все каждый раз, а в кино прожила – и все. Больше нет возможности что-то изменить. Как сыграла, так сыграла, – говорит актриса в YouTube-проекте «Зелені очі». – Слава Богу, у меня сейчас много работы в театре «Золоті ворота». Также есть несколько спектаклей в Европе. Поэтому в данное время театр имеет более весомую роль, чем кино. Но сравнивать их я не могу.

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Несмотря на большую занятость в театре, Виталина продолжает регулярно сниматься в украинском кино и сериалах. Многие вы видите на экранах. Но некоторые работы остаются для более узкой аудитории. Все потому, что они студенческие.

– Я преподаю в академии Чубинского на кинофакультете. Студенты часто обращаются и приглашают сняться в их работах. Когда могу, делаю это. И никогда не беру с них денег. Ни в коем случае. Нахожу время, езжу и снимаюсь совершенно бесплатно, – говорит Виталина.

Студенты и коллеги Виталины Библив всегда положительно отзываются о ней. Открытая, всегда улыбающаяся и компанейская актриса точно не знает, что такое звездная болезнь. Кстати, это подтверждает ее райдер.

– В моем райдере всегда есть водитель. Также на одном проекте работает очень хорошая девочка – ассистентка по актерам. Поэтому прошу, чтобы обязательно была только она. И еще. Вы удивитесь, но есть еще стул. И все, – делится знаменитость. – Я считаю, что помпезность в райдерах – это так смешно.

Ждите премьеру пятого сезона любимого сериала для всей семьи «Будиночок на щастя» уже этой весной на Новом канале!