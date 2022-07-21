Костя Войтенко – о будущем украинского кино

Звезда сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) поделился мыслями о фильмах и сериалах в Украине после войны В борьбе против российкого агрессора объединился весь украинский народ. Каждый воюет на том фронте, на котором может оказаться наиболее полезным. Например, украинский актер Константин Войтенко активно занялся волонтерством. Он вместе с профессиональным танцовщиком Антоном Нестерко объединились для того, чтобы помогать украинским воинам. И именно о них и их работе –

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">новый выпуск YouTube-проекта украинской телеведущей Милы Еремеевой под названием «Очима правди».

В видео Костя Войтенко рассказал, как стал волонтером, чем сейчас занимается, как относится к молчанию своих коллег, а также о будущем украинского кинематографа.

От носков до тепловизоров: Костя Войтенко – о волонтерстве

Костя Войтенко: «Не смог бы жить в селе»

– Будущее есть! Это точно. Потому что, общаясь с людьми, я понимаю, что легкий контент тоже нужен. Они соскучились по нашим сериалам, фильмам и персонажам. Просто в будущем не будет так, что мы не говорим о войне. Война всех нас изменила, она изменит и наши сериалы. Что интереснее, мне кажется, теперь мачо-менов в сериалах будут играть настоящие мены. Сейчас актеры с оружием в руках получают такой опыт, что им и играть ничего не придется. А те «мены» из россии, которые играли главных героев в наших сериалах, и которые сейчас сидят и молчат, ничего не говорят, которые оказались совсем не менами, а трусами, уже не будут сниматься. У нас настоящие крутые актеры будут играть крутые роли. Вот это клево, – поделился Костя Войтенко.