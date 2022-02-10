Что посмотреть в Стамбуле за три дня: советы Виталины Библив

Турция – не только летом! Актриса сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив провела несколько дней в Стамбуле и рассказала, что стоит посетить в восточной стране

Турция остается наиболее привлекательным направлением для украинцев в сезон отпусков. Но страна настолько разнообразна, что ее следует изучать не только летом, но и круглый год. А турецкая кухня вообще заслуживает особого внимания, ведь вобрала в себя кулинарный опыт многих народов. Актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив на днях вернулась из Стамбула и поделилась с Новым каналом локациями, которые стоит посетить.

– Сразу скажу, что три дня для Стамбула мало, – с улыбкой говорит актриса. – Поэтому я очень хочу вернуться туда снова. Обязательно советую всем посетить Собор Святой Софии. Это один из самых величественных архитектурных памятников византийской архитектуры, сохранившийся по сей день. Ее считают символом современного Стамбула. Также рекомендую побывать в Голубой мечети, которую почитают как главную исламскую святыню и символ города.

Восточная сказка невозможна без базара, наполненного шумом, смехом, яркими красочными товарами, ароматами восточных специй и незабываемыми эмоциями. Речь идет о знаменитом Гранд-Базаре, настоящем восточном рынке, являющемся огромной площадью, расширившейся на многие кварталы города.

– Там вообще можно провести целую неделю, – рассказывает Виталина. – Внутри рынка есть 61 улица, 4400 лавок, 2195 ателье, 18 фонтанов, 12 мечетей, 12 складов, одна школа, одна баня и несколько кафе. Кстати, торговые точки передаются от поколения к поколению. На рынке можно попробовать знаменитое турецкое мороженое дондурма. Готовьтесь к целому аттракциону, который устроит вам продавец, – получить вафельный стаканчик с вкусным шариком непросто! Я насмеялась, как ребенок.

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Кстати, именно в Стамбуле можно посмотреть на пролив Босфор. Для этого нужно просто выйти на набережную.

– Советую выпить там чашечку настоящего турецкого кофе, – говорит актриса. – А потом прогуляться по площади Ипподром, где меня поразила церковь святой Ирины. В ней нет ни одной иконы. Место, в котором ты полностью растворяешься.

Виталина рекомендует скачать на телефон бесплатное приложение «Гид по Стамбулу», которое будет помогать и подробнее рассказывать о достопримечательностях города.

А за приключениями Любани, персонажа Виталины Библив в сериале «Будиночок на щастя», в Киеве следите с понедельника с 18:00 на Новом канале.