Галина Безрук – о первых заработанных деньгах

Актриса ситкома «Будиночок на щастя» рассказала, на что потратила 10 гривен

Ощущения от первых заработанных денег очень особенные. Тем более их трудно забыть, если были потрачены на вещь, о которой долго мечтал. Актриса ситкома «Будиночок на щастя», который Новый канал покажет с 7 февраля, Галина Безрук рассказала, как в 11 лет купила одежду за собственные средства.

– Помню, как вместе со своим танцевальным коллективом выступала в летнем парке, – говорит актриса. – Тогда и заработала свои первые деньги – десять гривен. И уже точно знала, на что их потрачу.

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Раньше Галя присмотрела себе крутой топ. Несколько раз просила маму, чтобы она его приобрела, но получала отказ.

– Понимая, что теперь у меня есть свои средства, пошла покупать этот топ, – рассказывает Галя. – Маму только попросила доложить две гривны (улыбается). Кстати, тогда она мне сказала, что за свои деньги я могу покупать то, что мне хочется.

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О чем ситком «Будиночок на щастя»:

Напомним, в конце второго сезона Маша (ее играет Галина Безрук) узнала, что Макс (роль исполняет Костя Войтенко) когда-то был обручен с Даной, едва не отнявшей его страусиную ферму. Поэтому парочка рассорилась и разъехалась. Макс остался жить в деревне, а Маша вернулась в Киев устраивать свою жизнь. В третьем сезоне Вася (актер Назар Заднепровский) и Люба (играет Виталина Библив) будут регулярно приезжать в столицу, чтобы помирить своих соседей. Удастся ли Маше и Максу возобновить отношения, узнаете уже в эфире Нового канала.

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Смотрите премьеру третьего сезона ситкома «Будиночок на щастя» с 7 февраля на Новом канале