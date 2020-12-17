Как Костя Войтенко помогает жене получить роль

Актер признался, что не критикует любимую, а лишь подсказывает, как раскрыть ее персонажа

Как считаете, когда в семье два актера, они и дома продолжают играть свои роли? Сейчас эксклюзивно узнаете от актера сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Кости Войтенко.

– Конечно, дома говорим о работе, – с улыбкой говорит актер. – Более того, я помогаю жене Вале готовиться к пробам и кастингам.

Костя признается, что в такие моменты он не очень критикует любимую.

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– И даже не ругаю, – рассказывает актер Новому каналу. – Если говорю о недостатках, то сразу предлагаю альтернативу. Подсказываю, как лучше раскрыть персонаж.

По словам Кости, он иногда отговаривает Валю от кастингов.

– Потому что вижу, что это вообще не ее роль и типаж, – говорит актер. – Иногда бывает, режиссер просто прислал сценарий, чтобы актер попробовал, а вдруг удастся. А я вижу, что жене это не подходит, и откровенно говорю ей об этом. И все же поддерживаю ее в том, что любые кастинги – это огромный опыт и тренировки. Поэтому если она очень хочет испытать свои силы, то я только за!

Премьера нового сезона сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал), где Костя Войтенко играет одну из главных ролей, состоится в 2021 году. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить!