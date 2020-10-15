Виталина Библив провела день рождения на съемках «Будиночка на щастя»

Звезда новоканальского сериала отпраздновала юбилей в кадре

Актриса Виталина Библив, которая полюбилась зрителям Нового канала своей неповторимой и искренней Любаней из «Будиночка на щастя», 15 октября празднует сорокалетний юбилей. Свой праздник Виталина отметила на съемочной площадке любимого комедийного ситкома. В сериале она играет довольно резкую и специфическую женщину с добрым сердцем. И хотя стиль и манеры Виталины и Любы отличаются кардинально, материнская ласка и доброта у них общая. Именно поэтому вся творческая группа проекта устроила сюрприз – поздравила Виталину с праздником прямо на площадке. Особое отношение к Библив ее коллеги по «Будиночку на щастя» выразили теплыми словами о ней.

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Сергей Атрощенко, режиссер:

– Впервые увидел Виталину в каком скетч-шоу Нового канала. Уже тогда понял, что она очень классная артистка. Затем встречались на других проектах. Я знал, что рано или поздно мы пересечемся на какой-то большой работе. И когда мы формировали каст для первого сезона «Будиночка на щастя», сразу знал, что она будет играть Любу. Виталина очень пластичная актриса. Таких артистов как Библив и Заднепровский, такой возрастной категории, такой силы и мастерства в комедийном жанре в Украине нет. Они держат текст и импровизируют, потому что сами могли бы быть режиссерами. Они входят в кадр и понимают, как выглядят со стороны. Виталина больше всех на площадке привносит в свою Любаню, потому что хорошо ее чувствует. Хочу пожелать Виталине любовь на всю жизнь! Пусть она встретит любимого человека, плодится и размножается. Талантливых людей в Украине должно быть больше! В остальном у нее абсолютный баланс. Она очень хороший человек, лучшая комедийная артистка Украины, женщина, подруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Назар Заднепровский, играет Василия:

– Я знал, что есть такая блестящая актриса, но по-настоящему мы сблизились и сплели наши актерские души в «Будиночку на щастя». В разных ролях Виталина абсолютно разная. Дай Бог, чтобы у нее не исчезало воодушевление и желание удивлять и меняться. Она это умеет, чувствует и кайфует от этого. Ей дано удивлять и даже поражать. Виталюся, счастья тебе семейного, детишек, найти хорошего мужика, потому что в наше время это очень трудно. А все остальное у тебя есть – популярность, счастье, любовь зрителей и студентов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Константин Войтенко, играет Макса:

– Как партнерша по «Будиночку на щастя» Виталина просто шикарна. С ней всегда очень комфортно, она придумывает 35 тисяч фраз, которых нет в сценарии, но они делают ее персонажа Любаню более объемным. Она записывает фразы из народа, и это чувствуется. Каждый раз они вылетают, как кролики из шляпы фокусника. Я кайфую от работы с Библив, входить с ней в кадр – как нырять в океан. В жизни она не такая, как Любаня. Она стильная, мягкая, нежная девочка. Виталинке я хочу пожелать детишек, как на небе звездочек. Мне кажется, ей это подойдет. Она уже мама – всех любит, обожает, обнимает, целует, обо всех заботится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Галина Безрук, играет Машу:

– Еще в институте я слышала о Виталине как о крутой актрисе. Работать с ней просто чудесно. Виталина – это безусловный энергетик, характерная актриса, которая очень ответственно относится к своей работе. Она любит людей и уважает профессионализм. Я обожаю нашу работу и дружбу с ней. Учусь у нее мастерству, хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше. Желаю Виталине такой востребованности и отдачи от зрителей, чтобы ее всегда носили на руках. Она этого достойна! А еще желаю, чтобы она нашла такого мужчину, который тоже будет носить ее на руках. Огромного счастья, реализации и восхищенного зрителя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новый канал тоже присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Виталины Библив! Счастливы, что имеем в ее лице такую Любаню. И призываем смотреть третий сезон «Будиночка на щастя» в 2021 году на Новом канале!