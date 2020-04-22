Актер «Будиночка на щастя» Назар Заднепровский узнал о рождении сына на сцене

Приятными воспоминаниями исполнитель главной роли в ситкоме Нового канала поделился во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой»

Впервые народный артист Украины Назар Заднепровский стал отцом 12 лет назад. А узнал он об этом на сцене, во время спектакля.

– Иру, жену, забрали в роддом с утра, – вспоминает исполнитель роли Василия в ситкоме «Будиночок на щастя». – А у меня в тот день в театре был спектакль «Кайдашева сім’я». И вот за десять минут до антракта – примерно в 19:50 вечера – я, находясь на сцене, слышу из-за кулис голос своего отца.

Сообщить приятную новость решил новоиспеченный дедушка. Народный артист Украины Лесь Заднепровский не захотел ждать перерыва, и о рождении внука прошептал из-за сцены.

– Слышу: «Назар Александрович, Назар Александрович, я вас поздравляю, вы отец», – с улыбкой вспоминает Заднепровский. – Не знаю, как тогда собрался и отыграл сцену. Но уже в конце не удержался и после финальных слов «Печіть весільний коровай» закричал имя своей жены: «Ира-а-а-а-а». И только после этого занавес закрылся.

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Для семьи Заднепровских этот день был одним из самых счастливых. И если молодой отец поехал в роддом на знакомство с новорожденным сыном, то новоиспеченный дедушка продолжил праздновать появление внука.

– Отец уже в театр пришел «хороший», – смеется исполнитель главной роли в ситкоме Нового канала. – А ночью, когда вернулся, то пальто было залито виски, а рукава – в икре. Будто они ее от такого счастья прямо руками ели.

Полное видео интервью с Назаром Заднепровским можно посмотреть на YouTube-канале Маши Ефросининой.