Костя Войтенко попал в полицию за кражу!

Звезда сериала «Будиночок на щастя» на Новом канале рассказал о самом постыдном моменте в своей жизни, который случился, когда Войтенко учился в техникуме

О своих похождениях в юности Костя Войтенко никогда не рассказывал. Оказалось, что, учась в техникуме, он активно занимался актерской деятельностью на сцене учебного заведения, а также играл в КВН.

Самый постыдный случай в жизни произошел с актером, когда ему было 18 лет. Все подробности Войтенко рассказал во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» на YouTube-канале ведущей.

– Наша днепропетровская команда КВН поехала в другую страну на фестиваль, – вспоминает актер сериала «Будиночок на щастя» на Новом канале. – В один из дней мы прилично выпили. Когда на улице ловили такси, я заметил рядом с собой дорожный знак. Он висел на уровне моих глаз, что меня удивило, ведь обычно они прикреплены высоко на столбах. А этот был прикручен на две проволоки. Ну и я крутанул их. Знак упал. Я его взял, решил показать своим друзьям. И тут понял, что на меня сзади ярко светят фары авто. Это была полиция. Всю ночь просидел в отделении. На утро приехал какой-то дяденька и сказал, мол, если окажется, что стоимость знака больше 1100 местных денег, то это уголовная ответственность, если меньше – административная. Знак стоил 1060! Я тогда вздохнул с облегчением.

Костя признался, что ему до сих пор очень стыдно за произошедшее. И даже мама актера об этой истории узнала лишь пару лет назад.

Кстати, в этом году вы снова сможете увидеть Костю Войтенко на Новом канале! Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» стартуют в конце апреля-начале мая 2020-го.

Фото – @kostiantynvoitenko

Больше новостей:

Костя Войтенко признался, что его раздражает в жене

Костя Войтенко раскрыл секрет сексуальной энергии