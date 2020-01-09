Костя Войтенко признался, что его раздражает в жене

Звезда сериала Нового канала «Будиночок на щастя» со своей супругой Валентиной в браке уже четыре года. Но даже в их идеальных отношениях иногда возникают нюансы

Можно найти много причин, по которым нас раздражают наши вторые половинки: вредные привычки, например. А вот Маша Ефросинина и новый гость ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность с Машей Ефросининой» Костя Войтенко считают недопустимым, когда их вторые половинки смотрят свежий эпизод сериала без них.

– Я не очень люблю, но терплю, когда моя половинка…смотрит без меня сериалы, – призналась Маша.

Ведущая отметила, что во многих современных сериалах сценарии намного круче, чем у полнометражных фильмов, и актеры раскрываются значительно лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kostiantynvoitenko 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Костя как актер с большим сериальным опытом полностью согласился с Машей.

– Сериал позволяет продлить линию персонажа, – отметил Войтенко. – Интереснее, когда у тебя много серий, а не полтора часа. А с тем, что жена смотрит новые эпизоды без меня, я уже смирился. Еще не люблю, когда она ставит серию на паузу. Я всегда эмоционально подключен к происходящему на экране, люблю сопереживать. А моя жена – нет. Поставит на паузу и начнет что-то рассказывать. И я такой в душе: «Блин, такой момент упущен». Но сдерживаю себя и спокойно прошу больше так не делать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kostiantynvoitenko 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Кстати, в этом году вы снова сможете увидеть Костю Войтенко на Новом канале! Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» стартуют в конце апреля-начале мая 2020-му.