Костя Войтенко раскрыл секрет сексуальной энергии

Звезда сериала Нового канала «Будиночок на щастя» может обаять тысячу девушек одним лишь взглядом. И он охотно поделился секретом, как ему это удается

Константин Войтенко стал гостем YouTube-проекта «Экзамен на откровенность с Машей Ефросининой». Во время интервью Костя рассказал, как раскрыть свою сексуальную энергию.

– Это не секрет, не тайна, а особая техника актерского мастерства, – объясняет актер сериала Нового канала. – Она описана и у Константина Станиславского, и у Михаила Чехова. Актерской игрой я называю управление энергией – агрессивной, сексуальной, положительной. К нам приезжал из Англии режиссер, который и обучал нас этой особенной технике. Но не обязательно быть актером, чтобы использовать эту «фишку». Например, во время ссоры можно представить, что у нас на лбу вырастает «рог», своеобразный «третий глаз», через который и выходит агрессия. Это один из энергетических центров.

Костя Войтенко признался, что его раздражает в жене

Еще один центр, по словам Кости, у нас находится ниже пупка – это холм Венеры.

– Именно из этой точки, когда неосознанно с кем-то флиртуешь, идет поток сексуальной энергии, – уточнил Войтенко. – И когда произносишь слова, ты будто пропускаешь их через эту точку.

Кстати, в этом году вы снова сможете увидеть Костю Войтенко на Новом канале! Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» стартуют в конце апреля-начале мая 2020-го.