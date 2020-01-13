Уже 4 февраля стартует новый сезон «Кто против блондинок?» 2020. Что нового подготовила для зрителей команда шоу и чем будет удивлять ведущая Леся Никитюк, рассказала креативный редактор проекта Ольга Чеснокова.

– В новом сезоне зрителей ждет много приятных сюрпризов! Во-первых, вместо 14 выпусков будет целых 18! – открывает секреты Ольга. – Во-вторых, в этот раз «блондо-бомбы» аккумулируют все свои силы по максимуму, и порой будут сражаться с мужчинами не один на один, а целыми рядами. А, в-третьих, в новом сезоне у блондинок появится особое таинственное место – подвал, в котором Леся Никитюк и девочки, по версии самой ведущей, живут между программами. Место, невидимое зрителю, окутанное легендами… Неудивительно, что все мужчины на протяжении сезона всеми правдами и неправдами будут пытаться туда попасть!

18 новых выпусков, 50 строптивых блондинок, тонна ярких образов, десятки каверзных вопросов и одна, непревзойденная ведущая – Леся Никитюк.

Уже 4 февраля в 19:00 на Новом канале вы увидите первый выпуск нового сезона «Кто против блондинок?». Не пропустите!

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