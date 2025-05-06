Зустрічай новий епізод улюбленого шоу – дивись онлайн шоу єПитання 4 сезон 9 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналу. Не пропусти!

Цього разу у 9 випуску шоу єПитання та тебе чекає музичне протистояння – Співачки проти Співаків. У команді дівчат блищать iSKra, Маша Кондратенко, Мішель Андраде та Геля Зозуля. Їхніми суперниками стали MÉLOVIN, ENLEO, POSITIFF і ADAM.

Дві команди вгадуватимуть, як відповідали сто випадкових українців на найнестандартніші запитання. Ведуча Леся Нікітюк знову заряджає шоу яскравим гумором, а учасники вже готують свої найнесподіваніші версії відповідей. Хто візьме гору – харизматичні Співаки чи чарівні Співачки? Які запитання поставлять обидві команди в глухий кут, а які викличуть вибух сміху у всіх у студії? Дивись онлайн шоу єПитання 4 сезон 9 випуск від 06.05.2025 на сайті Нового каналі та вболівай за своїх улюбленців!

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