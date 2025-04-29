Цього разу в шоу єПитання 2025 зіткнуться дві команди, чиї професії, здавалося б, не мають нічого спільного, але об’єднує їх одне – вміння тримати увагу глядача. Спортивні журналісти проти Ведучих розважальних шоу – хто кого?

На чолі спортивної команди у 8 випуску шоу єПитання – харизматичний Роман Бебех, якому допомагають справжні майстри спортивного слова: Віталій Волочай, Олександр Денисов та Ігор Циганик. Ці хлопці звикли аналізувати футбольні матчі та спортивні події, але чи впораються вони з несподіваними запитаннями про життя, стосунки та звички українців?

Їм кине виклик команда ведучих популярних шоу – Фіма Константиновський, Григорій Решетник, Катерина Олос та Андрій Черепущак. Хто вгадає відповіді на найнесподіваніші опитування ста українців? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн шоу єПитання 4 сезон 8 випуск від 29.04.2025 на сайті Нового каналу!

єПитання

єПитання 4 сезон

єПитання 4 сезон 7 випуск