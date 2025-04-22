22 квітня

Інфлюенсери vs Військові. єПитання 4 сезон. Випуск 7 від 22.04.2025

Новий випуск інтелектуального шоу єПитання 4 сезон 7 випуск від 22.04.2025 – це справжній вибух емоцій, гумору та несподіваних поворотів! На сцену виходять дві команди, за плечима яких – вплив, честь, творчість і бойовий досвід. Ведуча Леся Нікітюк, як завжди, заряджає зал харизмою і перетворює шоу на свято з першої хвилини.

У 7 випуску шоу єПитання в поєдинку беруть участь Військові та Інфлюенсери. У команді Військових – герої та справжні патріоти, включно з Ірою АйСкай, Фортуною, Мойсеєм та Артистом. Їм протистоять зірки медіа: актриса Олена Кравець, футболіст Олександр Караваєв, інтерв’юер Анатолій Анатоліч і дизайнер Франк Петер Вільде. Хто виявиться ближчим до логіки народу та чиї відповіді влучать у точку?

Долучайся до перегляду та дізнайся, яка з команд впорається краще з несподіваними відповідями українського народу. Дивись онлайн шоу єПитання 4 сезон 7 випуск від 22.04.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся всі подробиці.

єПитання

єПитання 4 сезон

єПитання 4 сезон 6 випуск

Новий каналєПитанняСезон 4
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Інфлюенсери vs Військові. єПитання 4 сезон. Випуск 7 від 22.04.2025

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