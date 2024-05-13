«Я із задоволенням вчуся цього в коханого»: Олександра KAZKA – про спільні традиції з нареченим

Українська артистка та учасниця шоу Нового каналу «єПитання» розповіла ексклюзивні деталі особистого життя

Вже давно не секрет, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заручена з музикантом Павлом Тараненком. Раніше дівчина розповідала, що весілля пара поки що не планує. Оскільки вважають, що зараз, у роки повномасштабної війни в Україні, є значно більш важливі потреби, на які краще спрямувати кошти. До того ж закохані щасливі бути разом і в такому статусі. Вони мешкають у будинку за містом, майже завжди разом і старанно будують спільне майбутнє. За лаштунками розважального проекту Нового каналу «єПитання» з Лесею Нікітюк Саша Заріцька розповіла про дозвілля з коханим.

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– У нас є собаки. А це ж наче діти! Тож ми дуже багато уваги приділяємо їм. Песики – на першому місці у списку того, що дарує нам радість. Обожнюємо проводити час разом на вулиці! – ділиться артистка. – Колись я намагалася привчити Пашу до малювання, але не пішло. Він щось намалював, я сказала: «Ну, Паш, це не дуже». Після цього він більше не малює (сміється). Також ми, як і всі пари, дивимося вдвох багато контенту – шоу, фільми, серіали. Завжди разом готуємо.

Олександра Заріцька розповідає, що вони з коханим щодня намагаються не просто якісно та в задоволення проводити час, а й постійно навчатися чогось одне в одного. Адже бути прикладом для іншого в парі – дуже важлива і цінна складова.

– Паша – це та людина, яка не витрачає багато часу на соцмережі, не розпорошується на непотрібні справи. Він вміє добре розподіляти час, і я в нього цього вчуся. Також важливе наше спільне – це музика. Паша сам робить аранжування, створює щось круте й професійне. Я намагаюся бути поруч. Завжди мріяла самостійно робити демо-записи. Це корисна навичка для артиста. Але щось ніяк не доходили руки. А тепер із задоволенням вчусь цього в коханого, – говорить дівчина. – Та й узагалі в будь-яких стосунках завжди намагаєшся бути самовідданою, не егоїстичною, думати про кохану людину, як про себе. У нас це, звісно, теж є. А ще мій Паша за знаком зодіаку Терези. Йому вдається робити мене більш виваженою та менш імпульсивною. А я його вчу емоційності та відкритості. І разом ми ніби збалансовуємо та доповнюємо одне одного (усміхається).

Дивіться свіжий випуску розважального шоу для всієї сім’ї «єПитання» вже сьогодні, 13 травня, о 20:00 на Новому каналі! В ігровому двобої, який модеруватиме Леся Нікітюк, зійдуться: Олександра Заріцька, alyona alyona, Кажанна, Skyller, Михайло Лебіга, Qatoshi, гурт «100лиця».