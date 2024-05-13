Новий каналєПитанняНовини

«Я із задоволенням вчуся цього в коханого»: Олександра KAZKA – про спільні традиції з нареченим

«Я із задоволенням вчуся цього в коханого»: Олександра KAZKA – про спільні традиції з нареченим

Українська артистка та учасниця шоу Нового каналу «єПитання» розповіла ексклюзивні деталі особистого життя

Вже давно не секрет, що солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заручена з музикантом Павлом Тараненком. Раніше дівчина розповідала, що весілля пара поки що не планує. Оскільки вважають, що зараз, у роки повномасштабної війни в Україні, є значно більш важливі потреби, на які краще спрямувати кошти. До того ж закохані щасливі бути разом і в такому статусі. Вони мешкають у будинку за містом, майже завжди разом і старанно будують спільне майбутнє. За лаштунками розважального проекту Нового каналу «єПитання» з Лесею Нікітюк Саша Заріцька розповіла про дозвілля з коханим.

Зараз дивляться

Як стати популярним у соцмережах? Топ-5 порад від Євгена Таллера

«Я із задоволенням вчуся цього в коханого»: Олександра KAZKA – про спільні традиції з нареченим

У нас є собаки. А це ж наче діти! Тож ми дуже багато уваги приділяємо їм. Песики – на першому місці у списку того, що дарує нам радість. Обожнюємо проводити час разом на вулиці! – ділиться артистка. – Колись я намагалася привчити Пашу до малювання, але не пішло. Він щось намалював, я сказала: «Ну, Паш, це не дуже». Після цього він більше не малює (сміється). Також ми, як і всі пари, дивимося вдвох багато контенту шоу, фільми, серіали. Завжди разом готуємо.

Олександра Заріцька розповідає, що вони з коханим щодня намагаються не просто якісно та в задоволення проводити час, а й постійно навчатися чогось одне в одного. Адже бути прикладом для іншого в парі – дуже важлива і цінна складова.

«Я із задоволенням вчуся цього в коханого»: Олександра KAZKA – про спільні традиції з нареченим

Паша це та людина, яка не витрачає багато часу на соцмережі, не розпорошується на непотрібні справи. Він вміє добре розподіляти час, і я в нього цього вчуся. Також важливе наше спільне це музика. Паша сам робить аранжування, створює щось круте й професійне. Я намагаюся бути поруч. Завжди мріяла самостійно робити демо-записи. Це корисна навичка для артиста. Але щось ніяк не доходили руки. А тепер із задоволенням вчусь цього в коханого, – говорить дівчина. – Та й узагалі в будь-яких стосунках завжди намагаєшся бути самовідданою, не егоїстичною, думати про кохану людину, як про себе. У нас це, звісно, теж є. А ще мій Паша за знаком зодіаку Терези. Йому вдається робити мене більш виваженою та менш імпульсивною. А я його вчу емоційності та відкритості. І разом ми ніби збалансовуємо та доповнюємо одне одного (усміхається).

Дивіться свіжий випуску розважального шоу для всієї сім’ї «єПитання» вже сьогодні, 13 травня, о 20:00 на Новому каналі! В ігровому двобої, який модеруватиме Леся Нікітюк, зійдуться: Олександра Заріцька, alyona alyona, Кажанна, Skyller, Михайло Лебіга, Qatoshi, гурт «100лиця».

Єпитання новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь