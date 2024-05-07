Як стати популярним у соцмережах? Топ-5 порад від Євгена Таллера

У перерві між поєдинками в шоу «єПитання» (Новий канал) інфлюєнсер розкрив секрети успішного ведення блогів

Він – власник креативної агенції, яка не лише працює з українськими блогерами-мільйонниками, а й просуває міжнародні бренди. Завдяки своїм маркетинговим здібностям та реалізованим ідеям Євген Таллер потрапив у рейтинг Forbes «30 до 30». Під час зйомок шоу «єПитання» (Новий канал) він ексклюзивно поділився найактуальнішими порадами зі сфери інфлюєнс-маркетингу. Якщо ви мрієте про успіх та популярність у соцмережах – швидше занотовуйте!

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Топ-5 порад, як стати впливовим інфлюєнсером від Євгена Таллера:

Якісний контент

Десять років тому в соціальних мережах дуже активним було органічне зростання, ви мали лише створювати контент. Байдуже який, він все одно знаходив свого глядача. Зараз через велику конкуренцію серед інфлюєнсерів вже недостатньо створювати просто «щось», глядач потребує якісного контенту. Обов’язково має бути якісний звук та картинка, якісні сенси та гумор.

Унікальність та емоційний зв’язок

Якщо розглядати це питання на прикладі TikTok, 95% користувачів дивляться саме вкладку «рекомендації», а не «підписки». Тому важливо створити емоційний зв’язок з юзерами. Як це зробити? Лише за допомогою унікального контенту. Міні-серіали, скетчі, сценарна робота – це все ми зараз створюємо, коли співпрацюємо з брендами. Лише авторський інтерактивний контент. Можна, звісно, піти коротшим шляхом, перезнімаючи вже відомі тренди. Так багато хто робить, коли хоче себе спробувати в ролі інфлюєнсера. Але це доволі короткотривала історія. Запам’ятатися дуже складно. Людина емоційно прив’язує не до себе як до особистості, а до контенту та гумору, і глядачу неважливо, кого він бачить у кадрі. Історія з трендами не працює.

Ніша та стратегія

Точно треба визначитися з нішею, куди людина хоче йти: експертний блог, розважальний контент, огляди фільмів, ігор тощо. Вона точно має відштовхуватися не від того, що зараз є популярним та що набирає перегляди, а від того, чим справді цікаво займатися самій людині. Якщо вона буде йти стежкою трендів і того, що залітає, то найближчим часом їй просто стане нецікаво це робити. Визначилися з напрямом – треба прописати собі стратегію: хто я, для кого я, і далі вже на цьому розвивати свій блог.

Систематичність

Звісно, є безкоштовні інструменти просування. В Instagram це ті самі рілси, які дають охоплення. За допомогою роликів у TikTok ще й досі можна зростати органічно, якщо робити це систематично, багато та цікаво. Конверсія з TikTok в Instagram доволі невелика, проте вона також присутня.

Блог – це інвестиція

Контенту треба створювати багато, робити це систематично, тому що блог – це інвестиція. І якщо раніше вона була лише ресурсною, то зараз ще й фінансова. Треба бути готовими до того, що це мають бути якісь колаборації, знайомства, нетворкінг, закупка реклами. Щоб бути в середовищі інших інфлюєнсерів та стати помітним, треба в це інвестувати. Йти виключно органічно також можливо, але цей шлях у п’ять-сім разів довший.

Дивіться «єПитання» щопонеділка о 20:00 на Новому каналі! А випуск з Євгеном Таллером та іншими інфлюєнсерами шукайте на сайті та YouTube-каналі Нового