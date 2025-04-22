Дивись найкраще розважальне шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 випуск 5 від 22.04.2025, в якому Олена Кравець та її донька Марія відповідатимуть на запитання про покоління одна одної. Не пропусти це видовищне змагання матері та доньки!

На учасниць розважального шоу Вік на Вік 2025 чекає п’ять захопливих раундів, протягом яких вони багато дізнаються одна про одну та встигнуть вразити своєю запальністю ведучого Фіму Константиновського. Як виглядають учасники гурту BTS, Beatles, Spice Girls? Якими іграшками граються сучасні діти та чи знає їхні назви Олена Кравець? Які рекорди шоу Вік на Вік 2025 поб’ють учасниці п’ятого випуску? І як креативно підійде до вирішення фінального завдання Олена Кравець і чому після цього в неї залишаться зайві деталі пристрою? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Вік на Вік 2025 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

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