26 квітня

Пологи Маші та шокуюча новина від Любані. Будиночок на щастя. Сезон 3. Серія 32

Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 32 серія на сайті Нового каналу! Маша та Макс зіткнуться з непростою дилемою усіх батьків – вибором ім’я для майбутньої дитини. Якщо народиться хлопчик, то Маша хоче назвати його Міланом. Проте Макс категорично проти. Йому більше подобаються простіші імена, наприклад, Андрій чи Остап. Чи зможуть Бондаренки знайти компроміс? Хто народиться у Маші та Макса? Та яку шокуючу новину повідомить Любаня? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 2022 серія 32 на Новому каналі!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 31 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

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