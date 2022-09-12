Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 на сайті Нового каналу! Перший тиждень випробувань пройде під гаслом «У нас все вперше». Хлопці запросять дівчат на побачення і спробують справити гарне враження, а допоможе їм із цим Богдан Буше. Він навчить хлопців робити дівчатам компліменти, а також слідкуватиме за побаченнями і даватиме завдання у вушну підказку. За кожне виконане завдання пари отримуватимуть бали. Хто заробить їй найбільше, той виграє грошовий приз. Хочеш дізнатися, хто з хлопців наважиться на поцілунок на першому побаченні? А хто з тріском провалить усі завдання через хвилювання? Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн 1 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон