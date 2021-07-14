Відпустка у Кирилівці: що потрібно знати про популярний український курорт

Тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько дали кілька порад для вдалого відпочинку біля Азовського моря

Українські блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол і Оля Манько продовжують ділитися корисною інформацією для ваших відпусток! Вони проклали маршрут і дізналися секрети відомого на всю Україну курорту – Кирилівку. Зберігайте актуальні поради!

– У Кирилівки неоднозначна репутація, – каже блогер. – Хтось її хейтить – каже, що краще тиждень у турецькому all-inclusive, ніж два тут. А хтось по 10-15 років поспіль їздить сюди відпочивати й не збирається міняти її ні на що. Ми ж розберемося, що особливого в цьому курорті і розповімо всі моменти, які потрібно знати про Кирилівку.

Як доїхати?

– Ми вирішили добиратися на море дуже незвичним способом – літаком. Летіти потрібно з Києва до Запоріжжя, а звідти ще їхати до курорту орендованою автівкою. Таким чином ви зекономите сили і час, але це вийде трохи дорожче. Також можна доїхати власною машиною. Ми маємо такий досвід. Щоправда, дуже втомлюють 12 годин дороги з Києва. До того ж, не скрізь є хороший асфальт. Ну, і найбільш бюджетний варіант – потяг. Можна доїхати з Києва до Мелітополя, і там теж ще трохи автівкою чи громадським автобусом.

Де поплавати?

– У Кирилівці – 20 км досить широких пляжів. Можна засмагати на піску на своїй підстилці або взяти в оренду шезлонг. Море доволі чисте, прозоре, подекуди є водорості, але це не страшно. Медузи тут можуть бути лише в серпні. Найважливіше, що Кирилівка знаходиться у чистій зоні. Поблизу немає підприємств чи виробництв, тож за це можете не хвилюватися. Якщо у вас є своє авто, радимо відвідати дикі пляжі. Чи такі, що знаходяться трохи далі від курортного центру. Нам сподобалася Федотова коса. Там чистіше море та значно тихіше.

Де жити?

– Я не очікував, але ціни на житло в Кирилівці коливаються у величезному діапазоні. Можна зупинитися на скромній базі у якоїсь бабусі, де за добу заплатите менше сотні гривень, а можна обрати для відпочинку шикарний готель, де номер коштує дев’ять тисяч гривень. Ми обрали комфортний номер-студію з панорамним видом на лиман. Заплатили за нього 1800 грн за добу. У високий сезон буде майже на 500 грн дорожче.

Що поїсти?

– Почну з того, що на пляжі їжа сама до тебе приходить. Гаряча кукурудза, пахлава медова, попкорн, креветка місцева та океанська і навіть екзотичні коктейлі у кокосах. Все, чого душа забажає. Закладів поза пляжем теж безліч! Ціновий діапазон – величезний. Можна пообідати у місцевому кафе чи ресторані, а можна зайти в буфет, де великі порції, не менш смачно, а витратите на двох осіб максимум 200 грн.

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Як розважитися?

– З місцевих фішок: свіженька алея парасольок, пам’ятник маяку біля автостанції та піратський корабель «Чорна перлина». Головне місце походеньок приїжджих – приморський бульвар, де безліч сувенірних крамниць, кафе, барів, вуличної їжі. Такий собі типовий український курорт. Також тут радять відвідати: акваріум, динопарк, Кирилівську Січ, аквапарк та лунапарк. Не забудьте, що на пляжах є безліч розваг: катамарани, надувні водні атракціони, водна гірка. Одним словом, сумувати часу не буде. Гарного і веселого відпочинку!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Кирилівки дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням.