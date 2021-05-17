Три небанальні місцини в Північній Македонії від Макса Узла та Ольги Манько

Макс Узол та Оля Манько з «У кого більше?» (Новий канал) показали три небанальні місцини в Північній Македонії, де гарно і моторошно водночас

Українські тревел-блогери та ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол та Оля Манько продовжують відкривати світ. Вони підготували свіженький маршрут для туристів. Цього разу радять must-see місця в околицях столиці Північної Македонії Скоп’є. Зберігайте та плануйте літню подорож!

Озеро та каньйон Матка

– Це однозначно найкрасивіше місце Північної Македонії, – каже Оля. – Знаходиться всього за 17 км від Скоп’є. Ще сто років тому там була невеличка річка Треска, а у 1938 році її перекрили та побудували ГЕС. Так утворилося красивезне озеро Матка. Окрім неймовірних краєвидів там є Андріївський монастир XIV століття, барахолка з вінтажними сувенірами та кафе. Обов’язковим атракціоном локації є прогулянка на човні. Вартість задоволення – 200 денарів (109 грн) з людини. Але ми вирішили скористатися додатковою опцією – запливом у печеру. Тож заплатили по 600 денарів (326 грн) з людини. Каньйон доволі великий, тягнеться аж 28 км. Ми проїхали лише три км, але були в захваті, адже у цій локації ідеально співпадають поняття «очікування» та «реальність». Масштаби печери теж вразили! Там – наче у концертному залі, адже все підсвічується різнокольоровими вогниками. Кажуть, до речі, що вона може бути найглибшою у світі, адже в центрі знаходиться озеро, точну глибину якого виміряти не можуть.

Кам’яне місто Куклиця

– Півтори години їзди від Скоп’є – і ви опинитесь у чудернацькому місці Куклиця. Його називають містом ляльок, – каже Макс. – Прикол у тому, що там «живе» 120 величезних кам’яних фігур. Вхід – безкоштовний, а територія абсолютно безлюдна. Фігури реально дуже схожі на людей. Щоправда, дуже гігантських! Як утворилася локація? Є дві легенди. За однією, нібито якийсь чоловік призначив весілля з двома різними жінками в один день. Одна з них так розлютилася, що прокляла всіх присутніх. І всі скульптури – це гості того гуляння. Друга версія: колись це місце було абсолютно порожнє, тут проходило військо. Потім різко подув морозний вітер, і всі воїни перетворились на каміння. Місцеві більше вірять у першу легенду. А ще кажуть, до речі, що кожні п’ять-шість років у Куклиці з’являється нова фігура. Не знаю, чи це правда, але місце масштабне!

Місто Кратово

– Воно розташоване у кратері згаслого вулкану, – розповідає Оля. – Звичайне, без містики. Але дуже приємне й атмосферне завдяки вузеньким вуличкам та однаковим будинкам із червоними черепичними дахами. Затишному Кратовому приблизно тисяча років. Там збереглися старі будівлі та навіть сторожові вежі. Але найголовніша фішка міста – кратовські мости. Їх там дуже багато, і виглядають вони дуже велично. Всюди аж віє історією. Дуже раджу закінчити подорож саме тут. Цілковита протилежність Скоп’є – тихо і спокійно.

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