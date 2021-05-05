ТОП-5 непопсових локацій Львова

Макс Узол та Оля Манько з «У кого більше?» (Новий канал) сформували новий нестандартний маршрут для вікенду у місті Лева

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол та Оля Манько продовжують показувати небанальні туристичні локації України, які варті уваги кожного. На черзі – Львів. Зберігайте новий маршрут улюбленим містом Лева.

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Музей ретро-автомобілів «Ретро Гараж»

– Знаходиться він не зовсім у центрі, але відвідати все одно варто! Орієнтир для вас – трамвайне депо на Сахарова або зупинка академіка Сахарова. Музей знайдете у приміщенні першого трамвайного депо Львова, у найлівішому ангарі, – каже Макс Узол. – Коли я зайшов всередину, то мене почало «розпирати», адже побачене вражає! Там стоять авто, ніби з фільмів «Поліцейська академія» чи про Джеймса Бонда, старовинні велосипеди, мопеди та навіть кінне таксі. Усі тачки в ангарі – власність львівських колекціонерів. Окрім цього є найбільша колекція номерних знаків, яка потрапила у Книгу рекордів України – 345 одиниць. До речі, всі машини в музеї – на ходу. Їх можна не лише подивитись, а й орендувати. Вартість квитка – 50 грн.

Інтерактивний музей пивоваріння

– Ця локація знаходиться у районі Краківського ринку. Називається «Львіварня» – інтерактивний музей пивоваріння та арт-центр в одному місці, – розповідає блогер. – Це, по суті, три поверхи різних розваг. У підвалі ви дізнаєтеся про історію пива. З найголовніших експонатів: лев (куди ж без нього), пивний кухоль, ванночки, де дами позаминулого століття купались у пиві, та цікаві інтерактивні штуки. Піднявшись на поверх вище, дізнаєтесь про технології пивоваріння та інгредієнти. Можна навіть подивитися під мікроскопом, як бродять дріжджі. Ще є величезна колекція етикеток. А на третьому поверсі – зона релаксу. Там, як завершення екскурсії, проводять дегустацію. До речі, вартість квитка (якщо брати гіда) – 90 грн. А аудіогід – лише 36 грн.

Дворик-музей СРСР

– Оскільки у нашій добірці неочевидні локації Львова, то радимо прогулятись не на Площу Ринок, а на Стару Площу Ринок, – каже Оля Манько. – У ХІІ столітті тут був центр міста. Найцікавіше тут – дворик на вулиці Лева, 2. Дворик-музей СРСР. Тут зібрані різні експонати з цієї епохи: картини, портрети, бюсти, статуетки та ще багато антикваріату. Почалось все просто: люди виносили речі у двір після ремонтів, а потім сформувалась експозиція. Експонати час від часу змінюються, скажу вам зі свого досвіду. До речі, квартири – заселені, тож якщо приїдете сюди, сильно не шуміть.

Район Підзамче

– З локацій «всередині» переходимо до локації «на вулиці». Раджу прогулятися по району Підзамче, який знаходиться буквально за 20 хвилин від центру міста, – говорить блогерка. – Там така архітектура, що очі розбігаються. Старі австрійські будинки заворожують. До кінця XVIII століття Підзамче було передмістям, де жили переважно бідні люди або ті, кого переслідували через релігійні переконання. Зараз третину району займає промзона, але вже кілька років більшість заводів не працюють, у них організовують артпростори. Та, головне, залишились старі будинки, які є витворами архітектурного мистецтва.

Лиса Гора (Гора Лева)

– Всі туристи звикли дивитись на Львів з висоти пташиного польоту, піднявшись на Високий Замок. Але ми дізнались про ще один оглядовий майданчик, звідки краєвид нічим не гірший, а туристів майже немає. Там відпочивають, зазвичай, львів’яни, – ділиться тревел-подружжя. – Йти до Лисої Гори, офіційна назва якої Гора Лева, 15-20 хвилин від центра. Піднятись досить легко і швидко, а краєвид – майже на 360 градусів. Дуже заворожує та панорама міста!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько зі Львова дивіться за посиланням.