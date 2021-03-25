ТОП-5 дивних робіт У кого більше?

Деякі способи заробити ведучих реаліті Нового каналу не вкладаються в голові. І сміх, і гріх, як то кажуть

За яку тільки роботу не брались ведучі реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, за 18 випусків телесезону. Більшість з завдань – екстремальні. Але, бувало, вони умудрялись заробити на дуже дивних речах. Ось добірка найбільш оригінальних способів заробити в екзотичній країні від ведучих «У кого більше?» (Новий канал).

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Майстер з чищення вух

Під час подорожі в Джайпур (Індія) Аліна Мисечко спробувала цікаве ремесло. Вона стала чистильницею вух для місцевих чоловіків.

– В Індії це вважається нормальною б’юті-процедурою, адже самостійно там вуха не чистять. Багачі викликають майстра додому, де роблять все у стерильних умовах, а простим людям підходить сеанс на вулиці, – розповідає Аліна Мисечко. – Займається цим ремеслом каста сінгві. Робочий інструмент майстра – довга паличка з ваткою на кінці. Особливо нічого не дезінфікують. Лише за окрему плату можуть обробити вату морською сіллю з перекисом водню. Вартість однієї чистки коливається. Стандартна ціна – 40 рупій (приблизно 15 грн). Та якщо клієнт багатий, то майстер може попросити навіть 100 рупій.

Ледібой у чоловічому клубі

На зйомках у Таїланді Макса Узола чекала підстава від співведучої та дружини Олі Манько. Вона відправила його працювати в один з місцевих клубів ледібоєм.

– Ледібої – це чоловіки, перевдягнені у жінок, які розважають інших чоловіків, – каже Макс Узол. – Тут це не лише можливість заробити, а і спосіб життя багатьох молодиків. Чимало з них п’ють гормони та роблять пластичні операції, аби більше нагадувати жінок. Отримав культурний шок, коли в гримерці мене малювали разом із чоловіками з четвертим розміром грудей. Вони не соромилися й ходили голі. Здалеку ледібої нагадують жінок, та якщо підійти до них ближче, помічаєш щетину й кадик. Я врешті станцював на сцені чоловічого клубу. А після того отримав кілька пропозицій від чоловіків. Уявіть! Та й до того, коли лише йшли на зйомку, хлопці, які проїжджали повз на мопедах, свистіли, називали красунчиком і пропонували поїхати з ними. Такий там район. Але я просто усміхався. У мене ж є Оля (сміється). Відчуття дуже дивні.

Майстер сувенірів зі слонових фекалій

На Шрі-Ланці Аліна Мисечко виготовляла сувеніри з фекалій слонів.

– Там взагалі все, що пов’язане зі слонами, дуже цінується. Їхні відходи – не виключення, – каже Аліна Мисечко. – Місцеві знайшли спосіб, як виготовляти з них сувенірну продукцію. І скажу, що ніколи не повірила б, якби мені не сказали, що це зроблено з фекалій. Тому що вони приємні на дотик і зовсім не пахнуть. Загалом праця не надто високооплачувана, однак і не важка. До моїх обов’язків входило робити папір. А вже потім з нього виготовляють календарі, блокноти та іншу сувенірну продукцію, яку за добрі гроші продають туристам.

Товаришка по чарці

Робота-вечірка чекала Олю Манько на зйомках у Таїланді. Вона стала «дринкбаді» або ж «товаришкою по чарці» однієї багачки. Окрім цього ще й свахою встигла попрацювати.

– Спочатку ми поїхали на пляж, на пробіжку. Але закінчилося все не спортом, а келихом ігристого на березі океану, – каже Оля Манько. – Потім моя роботодавиця зізналася, що давно не була на побаченні, бо не вміє знайомитися з чоловіками, фліртувати. Їй навіть шлюбні агенції не допомогли. А я спробувала. Знайшла на березі хлопця, познайомила їх, сфотографувала, призначила побачення. Той на нього, щоправда, не прийшов. Зате ми самі гуляли до ранку, веселились. А потім я за це отримала гроші.

Ловець жаб

Під час подорожі до В’єтнаму місцевим ремеслом зайнялась Анастасія Кошман. Дівчина ловила у болоті величезних жаб, з яких потім роблять традиційну делікатесну страву на банкети.

– Я поїхала за місто, на спеціальне жаб’яче поле, де вирощують цих земноводних, – каже Настя Кошман. – Схоже було, швидше, на якесь болото. Тож відразу зрозуміла масштаби проблеми, адже боюся боліт. Хто вселився в мене, коли я погодилася на це завдання, не знаю. Було дуже важко та неприємно: ноги грузнуть, жаб відразу не видно, треба навпомацки шукати їх у багнюці, вони стрибають, тікають. Враховуючи, що в мене фобія, боязнь темного дна, то взагалі не знала, що робити в тій ситуації. Істерику мою чули всі навколо.

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