Ведуча Нового каналу руками збирала лайно кажанів

Настя Кошман з «У кого більше?» вирушила в темну печеру, щоб добути добриво для чорного перцю

Бридко, страшно, небезпечно – так можна описати роботи, на які наважуються ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?», яке показує Новий канал. Вони ладні виконувати будь-які завдання, аби заробити більше грошей в екзотичних країнах. Так, під час зйомок у Камбоджі Анастасія Кошман замість того, щоб збирати дорогезний чорний перець, збирала в темній печері послід кажанів.

– Через те, що я не ідеально знаю англійську мову, і люди, які живуть у Камбоджі, теж не дуже її знають, вийшло непорозуміння, – розповідає ведуча. – Мені вдалося домовитися про роботу в суперексклюзивному місці – на плантації кампотського перцю. Кампотський перець – це особливий дорогий вид чорного перцю. Щоб ви розуміли, кілограм коштує близько 100 доларів. Я йшла на роботу з абсолютною впевненістю, що зароблю багато. Та все пішло не за планом. Кампотський перець вирощують лише у провінції Кампот, а я мусила збирати звичайнісінький чорний перець. Переплутала назви, і ось вам результат.

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Мало того, що плани Насті на грандіозні суми зруйнувалися, то ще й робота виявилась не з легких.

– Росте перець на високих кущах, чи то краще сказати, деревах, – каже ведуча. – Вилазити туди треба по дуже хиткій драбині, яка в будь-який момент може розвалитися. А я ще й панічно боюся висоти. Пересиливши себе, таки вилізла на самісіньку верхівку, нарвала трохи перцю в паніці, і потім у мене запаморочилося в голові. Поки не втратила свідомість, злізла і зрозуміла, що ця роботка – не для мене.

Щоб не піти без заробітку, Настя Кошман попросила інше завдання. Вона ж не знала, що воно буде ще «приємнішим».

– Роботодавиця відправила мене в печеру збирати лайно кажанів, – згадує ведуча. – Виявляється, що воно слугує добривом для перцю. Що вам сказати? В той день я переборола всі свої можливі страхи. Бо залазити у вузесеньку темну печеру, де живе безліч кажанів, – це ще те випробування. Я не знаю, як це пережила. Те, що руками збирала в мішок фекалії кажанів, відійшло на другий план порівняно з умовами роботи.

Скільки все ж Насті вдалось заробити на посліді літаючих мишей – дивиться у випуску хардкор-реаліті «У кого більше?» з Камбоджі в суботу, 13 березня, о 12:10 на Новому каналі.