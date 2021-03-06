Ведучий Нового каналу потрапив у ДТП

Макс Узол з «У кого більше?» (Новий канал) врізався у мопед на Суматрі

Знання правил дорожнього руху та технічний огляд транспортного засобу – основа безпеки на дорозі. Принаймні, після своїх пригод на Суматрі ведучий «У кого більше?» Макс Узол точно більше не сяде за кермо неперевіреного транспорту. А все тому, що на одній з робіт у погоні за грошима хлопець потрапив в аварію на своєму таксомопеді.

– Перед цією поїздкою я мріяв про електромопед та збирав на нього гроші. Думав, що буду ганяти по Києву. Тому спочатку зрадів такій роботі, коли домовився, що працюватиму таксистом на мопеді. Але виявилося, що на Суматрі складно кермувати через лівосторонній рух. Наприклад, на перехресті важко зорієнтуватися, кого пропускати, а кого ні. Тому я вже мав страх потрапити в аварію. До того ж, на Суматрі правий на дорозі той, у кого більша машина, – поділився ведучий «У кого більше?»

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Роз’їжджаючи на мопеді по Суматрі, Макс зрозумів, що його головна мета – це не заробити грошей, а лишитися цілим та нікого не пошкодити. Але, на жаль, у хардкор-реаліті не обійшлося без інциденту. Поспішаючи на свій перший виклик, Узол врізався в мопед місцевого.

– Я заїхав у якесь село, майже прибув за адресою, але наїхав на лежачий поліцейський. Через те, що піднявся руль, я газонув, і газ заклинило, проте вдалося скинути швидкість. Але на другому лежачому газ заклинило настільки, що мопед почав ревіти, і я не міг нічого зробити. Мопед, як дикий, просто рвонув вперед. Я зрозумів, що мені потрібно зістрибнути на ходу. Добре, що мене в школі навчили правильно падати. Але найстрашніше було те, що мопед летів у ларьок, біля якого стояли люди. Я б собі ніколи не пробачив, якби збив чи вбив когось своїм мопедом. Тоді у мене перед очима все сповільнилося, за секунду промайнули години. А потім я почув різкий звук та побачив, що два мопеди лежать біля ларька, а біля них – хлопець. Це було дуже страшно. У хлопця було здерте коліно, у мене – ноги. Я переживав, що викличуть поліцію і почнеться страшне, не обійдеться простим штрафом. Хотів, щоб все було добре з тим хлопцем та його мопедом, але фара була розбита. Мені довелося пообіцяти йому компенсацію, – розповів ведучий Нового каналу.

Чи вдасться Максу Узолу заробити гроші та компенсувати пошкодження після аварії, дивися у новому випуску хардкор-реаліті «У кого більше?» у суботу об 11:00 на Новому каналі