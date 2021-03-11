ТОП-5 неймовірних та секретних місць у Чернівцях

Ведучі Нового каналу показали, що можна подивитися в українській Празі

Коли плануєш подорож Західною Україною, чомусь на думку одразу спадає Львів. Але не лише місто Лева багате європейською архітектурою та цікавою історією. Багато див України знаходиться і у Чернівцях. Тому подружжя ведучих Нового каналу Оля Манько і Макс Узол вирушили туди, щоб у своєму тревел-блозі на YouTube показати, які місця варто відвідати, запланувавши подорож до цього міста.

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Центральна площа, Ратуша

– Площа особлива тим, що на ній сходиться сім вулиць міста. Закладалась площа в австрійські часи. Тоді вважалося, що сім доріг приносять місту господній захист. Вважають, саме тому під час воєн Чернівці практично не постраждали. Щодня о 12:00 на вершечок Ратуші виходить трубач і грає неофіційний гімн Чернівців, який називається «Марічка», на чотири сторони світу. Годинник на Ратуші входить до п’ятірки найстаріших годинників України. У Чернівцях на Ратушу не може піднятися ніхто, окрім трубача, бо сходи і оглядовий майданчик знаходяться в аварійному стані, – поділилася Оля Манько.

Площа пресвятої Марії, турецька криниця

– Площа пресвятої Марії – одна з трьох найстаріших площ у місті. Тусується на ній переважно молодь, а будинки навколо неї відрізняються від типових чернівецьких, тобто, австрійських. На площі пресвятої Марії знаходиться найстаріша криниця Чернівців – турецька криниця. Така назва збереглася ще з часів Османської імперії, коли в місті хазяйнували турки. На площі можна подивитися: амфітеатр з фонтаном, велосипед Гулівера та найстаріше штучне джерело міста – турецька криниця, – розповів Макс Узол.

Вулиця Кобилянської

– Це єдина пішохідна вулиця в місті, тому вона «нафарширована» різними туристичними плюшками. Тут і кафешки, і музеї, і галереї, і неймовірна архітектура. Перша назва вулиці – Панська, тому логічно, що жили тут не прості, а заможні люди. Є навіть місцева байка, що раніше вулицю щоранку мили з милом та підмітали букетами троянд. На ній навіть поставили пам’ятник двірнику з трояндовим віником. На вулиці можна подивитися: будинок з вежею, де колись у відомій кав’ярні Леся Українка вперше скуштувала каву, краєзнавчий музей, де зберігається Острозька Біблія Івана Федорова, та аптеку-музей, – розповіла Оля Манько.

Чернівецький театр Кобилянської

– Театр був побудований у 1904 році. Його спроектували віденські архітектори Гельмер і Фельмер. Загалом за їхніми проектами побудували понад 200 будівель по всій Європі, у тому числі 48 театрів – з них кілька у Відні та наш Одеський оперний. А в Німеччині, у місті Фюрт, є близнюк Одеського театру. У Чернівецькому театрі ім. Кобилянської можна взяти екскурсію за лаштунки, про яку мало хто знає. А коштує вона всього 35 гривень з людини. Щоб прикрасити театр, використали 4, 8 кг золота. Остання реставрація проводилася у 1980 році. Раніше у сидіннях стільців у театрі була спеціальна морська трава, яка поглинала звук. Під час реставрації її замінили на поролон, тому акустика змінилася, – поділилося тревел-подружжя.

Костел найсвятішого Серця Ісуса

– Це одна із найвищих в області будівель. Побудували костел єзуїти, ще у 1894 році. Тодішній настоятель храму збирав гроші на нього по всій Європі. Орган був з Німеччини, дзвони – з Шотландії. Найбільший дзвін якраз і назвали серце Ісуса, але дзвони зникли після війни. Радянська влада закрила костел, бо навпроти була будівля НКВД. А у 1961 році тут взагалі зробили чернівецький архів, а саму будівлю нищили, щоб забути про його історію. Архів тут був до 2010 року, а зараз костел намагаються відновлювати. Сюди можна потрапити на екскурсію, яку проводить отець Станіслав, – сказала Оля Манько.

Виявилося, що крутих місць у Чернівцях так багато, що Оля Манько та Макс Узол вирішили зробити ще один випуск з цього прекрасного міста. Не пропусти другий випуск влогу «КАМОН» з Чернівців!