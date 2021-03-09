Ведуча Нового каналу – про роботу з крокодилами

Оля Манько з «У кого більше?» під час подорожі на острів Суматра ризикувала власним життям

Під час зйомок хардкор-реаліті «У кого більше?», яке щосуботи показує Новий канал, ведучі часто йдуть на відважні кроки. Вони переборюють свої страхи, переступають через власні принципи або навіть ризикують життям. Така ситуація трапилася з Олею Манько під час подорожі на острів Суматра (Індонезія).

– На третю роботу, «підставу», Макс (Максим Узол – співведучий Олі – прим. ред.) послав мене до крокодилів. Досі йому не можу цього пробачити, – ділиться ведуча. – Напевно, думав, що я не зможу себе пересилити, відмовлюся від роботи і таким чином нічого не зароблю, але в мені ввімкнулася «справа принципу». Зараз я сміюся, звісно, але тоді було далеко не до сміху. Щойно зайшла на територію такого собі притулку для рептилій, зрозуміла, що без стресу не обійдеться. На кожному кроці – крокодили. За решітками, звісно, але їх було безліч. Найбільше вразив гігант, який ледве помістився у клітці. Йому 46 років.

Основним завдання Олі було чистити клітки крокодилів.

– Клітки – невисокі, а рептилії – величезні. Тож з безпекою, як ви розумієте, все погано, – каже Манько. – Річ у тім, що крокодили дуже непередбачувані тварини. Вони наче лежать собі каменем, а потім різко в один момент підстрибують. Ти ніяк не можеш передбачити їх дії. Я думала, що вони щонайменше вирвуть мітлу з моїх рук і зламають. Щонайбільше – вполюють мене чи мого роботодавця. Він, до речі, дуже відважний чоловік. Показував мені сліди від укусів крокодилів на ногах. І попри це продовжує працювати у цьому місці. Скажу вам більше: я на власні очі бачила, як він чіпає їх палицями, аби ті посунулися чи повернулися, закриває палицями їм пащеку, або ще гірше – залазить майже всередину кліток. Жах.

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Та на прибиранні кліток робота ведучої Нового каналу не закінчилася.

– На території ще є загороджене озеро, де теж живе частина рептилій. Це більш дикі крокодили, – розповідає Оля. – З ними я теж мала справу. Завдання було, на перший погляд, просте. Ми мали просто погодувати тварин. Але їдять крокодили не що-небудь, а качок. Живих качок! Уявляєте, як це? Просто береш качку за крила і закидаєш в центр озера. Поки вона тікає, крокодил тихенько підпливає і проковтує. Видовище не для вразливих.

Чи пересилила Оля себе і чи змогла погодувати крокодилів – дивіться у повному випуску реаліті «У кого більше?» з Суматри на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжий, останній випуск проекту вмикайте у суботу, 13 березня, о 12:10 в ефірі телеканалу.