На ведучих Нового каналу зійшла лавина

Макс та Оля з реаліті «У кого більше?» розповіли, як екстремально відсвяткували День закоханих у Карпатах

«Спочатку дуже страшно, а потім – дуже смішно», – напевно, схожі ситуації не раз були у кожного. Тревел-блогери та ведучі Нового каналу Макс Узол та Оля Манько прожили такий момент зовсім нещодавно, під час чергової подорожі. На подружню пару в житті та суперників на екрані в реаліті «У кого більше?» (Новий канал) зійшла лавина. Уявіть! Але згадують вони це як курйоз. Чому?

– Ми поїхали в Карпати, аби відзначити День святого Валентина та зняти влог «Зачекінились» для нашого YouTube-каналу, – розповідає ведучий. – Жили у дуже крутих будинках-кулях. Вони частково прозорі, тож виходить казкова атмосфера. В Україні таке екзотичне житло є, можливо, лише в двох-трьох місцях, тож ми вирішили поїхати і зняти його в Карпатах. Зазначу, що в період подорожі протягом кількох днів не припинявся потужний снігопад. Густий лапатий сніг шурував і вдень, і вночі, тож нас потроху накривало.

У День закоханих Макс з Олею приготували одне одному подаруночки, влаштували романтичну вечерю та запалили свічки.

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– Щоб було ще атмосферніше, дружина запропонувала подивитися фільм «Еверест», – ділиться ведучий. – Я, звісно, здивувався, бо цей фільм ду-у-уже «романтичний». Але погодився, бо щось у цьому було: в кіно буря і снігопад, у нас на вулиці те ж саме, тож все склалося. Дивитися фільми ми любимо на величезному екрані, тож і тут увімкнули проектор. У кульмінаційний момент у стрічці, де на виснажених людей сунеться з гори сильна лавина, я розумію, що чую цю лавину і в нас. Уявіть, шум і гам на екрані і водночас незрозумілий «шшшшшух» навколо. А потім – різка тиша. Я напружився, Оля налякалася, ми підірвалися з ліжка й пішли до дверей. Хоч як дивно, відчиняти їх почала Оля. Обережно, тихо, боячись, щоб нас не привалило снігом, вона визирнула на вулицю. Там ми побачили, що під дверима лежить величезна купа снігу. Спочатку не зрозуміли, що сталось, а потім здогадалися й розреготалися. Оскільки наш будинок – у формі кулі, то сніг довго на ньому не лежатиме. І от, коли його вага стала критичною, він просто звалився з даху вниз. Найцікавіше, що так співпало: лавина зійшла у фільмі і, можна сказати, тут. Тепер сміємося, що в нас був, напевно, найкращий 5D-кінотеатр у житті.

Випуски хардкор-реаліті «У кого більше?», де Оля та Макс змагаються одне проти одного в екзотичних країнах, дивіться на сайті або на YouTube Нового каналу.