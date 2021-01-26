Ведучий Нового каналу – про форс-мажор на кордоні Коста-Рики

Макс Узол з «У кого більше?» (Новий канал) згадав, як мало не зі сльозами на очах проходив митний контроль в екзотичній країні з суворими правилами щодо флори

26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника. Ведучий хардкор-реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол згадав цікаву ситуацію з проходження митного контролю в аеропорту Коста-Рики. Виявляється, у цій екзотичній країні є цікаве та суворе правило щодо провезення фруктів та овочів. Спойлер: у Макса від цього просто серце кров’ю обливалося.

– У нас було відрядження, яке тривало більше місяця, – розповідає Макс Узол. – Останньою країною, де мали знімати, була Коста-Рика. Летіли туди, здається, з Еквадору. Там накупили місцевих фруктів – кокосів, пітайю, черімою, банани. Нам дуже хотілося їх наїстись, адже коштували вони там копійки. Тож я, довго не вагаючись, набив половину валізи цими фруктами. До того ж, у Коста-Риці вони дорожчі. От ми прилетіли з усім цим добром з Еквадору в прекрасну країну з Тихим океаном та Карибським морем. Але не все виявилося так мальовничо. Під час проходження митного контролю в аеропорту «засигналила» моя валіза. Митники напружилися і сказали: «У вас там фрукти». Без зайвих думок відповів: «Так, фрукти. Що тут такого?» У відповідь вони попросили мене викинути все. Не зрозумів спочатку, що відбувається, але врешті мені пояснили. У Коста-Рику заборонено ввозити фрукти. А я ж про це не знав. Виявляється, що ця країна дуже захищає свою флору від усілякої зарази, адже дерева, трави та рослини теж можуть хворіти. Тож митники не дозволяють ввозити ніякі фрукти та овочі з інших країн. Для них це, звісно, похвально, але для мене стало сумним сюрпризом. Мало не зі сльозами на очах я викладав фрукти зі своєї валізи. Щоб ви розуміли, як це було для мене цінно, уточню, що кожен фрукт окремо замотував у туалетний папір. Митники просто взяли й викинули все у смітник. Моє серце просто обливалося кров’ю.

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