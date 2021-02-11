Де в Україні можна покататися в упряжці хаскі?

Оля Манько та Макс Узол з реаліті «У кого більше?» поділилися місцем, де можна класно провести час з їздовими песиками

Мрієш покататися на упряжці хаскі, але летіти до Лапландії – не варіант? Ведучі Нового каналу та тревел-блогери Оля Манько та Макс Узол знайшли для тебе круте місце в рідній Україні, де можна прокататися на упряжці хаскі та провести магічний вікенд. Його пара показала у своєму свіжому влогу на YouTube, де вони розказують про цікаве житло в Україні.

– Якщо чесно, до цього літа я не знала, що в Україні є ферми хаскі. У 2017 році ми з Максом були у Лапландії. Там я побачила такі упряжки і мріяла покататися. Але це коштувало якихось божевільних грошей, тому ми відмовилися. У нас немає домашніх тварин, бо ми дуже часто подорожуємо. Тому класно, що є така можливість – приїхати на відпочинок та провести час з тваринами. Котики, баранчики, коники, курочки… Такий вілидж-стайл, коли ти відпочиваєш від цивілізації. Я і хотіла, і боялася кататися на упряжці з хаскі, бо вони дуже швидко бігають. А коли ти сидиш на маленьких санчатах, це відчувається ще сильніше. Але прогулянка абсолютно казкова – засніжений ліс та свіже повітря. Також круто, що і самі собаки від цього кайфують, – поділилася Оля Манько.

Виявляється, що покататися в упряжці хаскі в Україні можна на базі відпочинку «Дім хаскі», яка знаходиться в селі Кладьківка Чернігівської області. Аби дістатися до пункту призначення, тобі знадобиться автівка, три години та хороша компанія.

На території бази відпочинку знаходиться два будиночки – «Каюра», який розрахований на компанію з чотирьох осіб, та «Хаскі» – для родини або пари. У кожному будиночку є кухня-вітальня, ванні кімнати та спальні з величезними ліжками. Кожна кімната виконана у стилі хаскі або кінному стилі, адже на базі ще можна покататися верхи. Також на території є будинок на дереві для дітей, вігвам, баня, зоокуточок з баранчиками та птахами, конюшня, поні та самі хаскі.

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Основна розвага тут взимку – це катання в упряжці хаскі. Така прогулянка коштує 1000 грн/3 км прогулянки. В одні санчата поміщається лише одна людина-пасажир та каюр, який управляє собаками та санчатами. Упряжку тягнуть чотири хаскі, кожна з яких може розвивати швидкість до 30 км/год.

Хаскі – їздові собаки, тому для них бігати по кілька годин на день – це життєва необхідність. Тому, окрім катання в упряжках тут придумали цілий список активностей із собаками, щоб вони встигли вибігатися.

Хаскі-трекінг. Людині вдягають пояс, який повідком приєднаний до собаки. Таким чином можна провести круту пробіжку, адже хаскі дуже швидко тягнуть. Складається враження, що це вони тебе вигулюють, а не навпаки. Така розвага коштує 200 грн з інструктором і 150 – якщо без нього. Тюбінг з хаскі. Зазвичай цю розвагу обирають для дітей. Суть її в тому, що людина сідає у величезне надувне коло, яке тягне хаскі. Ціна – 600 грн/ 3 км. Скіджорінг з собакою на бігових лижах. Добре катаєшся на лижах? А якщо до них прив’язати хаскі? Вартість – 500 грн/3 км.

Дивися, яким був казковий засніжений вікенд з хаскі за посиланням. А нові випуски хардкор-реаліті «У кого більше?» з Олею Манько та Максом Узолом не пропусти щосуботи о 12:00 на Новому каналі