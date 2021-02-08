Анастасія Кошман стала ловцем жаб

Анастасія Кошман з «У кого більше?» зіштовхнулась у В’єтнамі зі своїм найбільшим страхом

Ведучим хардкор-реаліті «У кого більше?», яке щосуботи показує Новий канал, майже завжди доводиться боротися зі своїми страхами та переступати через власні принципи. Найчастіше робота, яку вони обирають, екстремальна чи бридка. Не оминуло це й Анастасію Кошман під час зйомок у В’єтнамі. Щоб заробити більше грошей, дівчина пережила чимало: перебирала мертвих черв’яків шовкопрядів, порпалася у гнилій рибі, отруїлася аміаком. А ще вона стала ловцем величезних жаб.

– У пошуках роботи я зайшла у місцевий ресторан, – каже ведуча. – Єдине, що в них знайшлося для мене, – це ловля жаб. Виявляється, що вона часто є основною стравою на бенкетах у В’єтнамі. Тож потрібно було поїхати за місто, на спеціальне поле, де вирощують цих земноводних і виловити тридцять штук. За виконання роботодавець обіцяв зарплатну ставку, а потім ще окремі бонуси за кожну жабу.

Великого вибору роботи у цій країні в Насті не було, а заробити хотілося, тож вона таки наважилась зіштовхнутись зі своїм страхом та погодилася на таке полювання.

– Ми приїхали на жаб’яче поле. Схоже було, швидше, на якесь болото, – розповідає ведуча. – Тож я відразу зрозуміла масштаби проблеми, адже боюся боліт. Хто вселився в мене, коли я погодилася на це завдання, не знаю. В’єтнамці ловлять жаб босими. Я ж попросила у місцевого капці, які відразу мало не втопила на тому водянистому полі. Було дуже важко та неприємно: ноги грузнуть, жаб відразу не видно, треба навпомацки шукати їх у багнюці, вони стрибають, тікають. Враховуючи, що в мене фобія, боязнь темного дна, то взагалі не знала, що робити в тій ситуації.

Настя кричала, пищала, молилася, мало не плакала, виконуючи бридке завдання. Та хто все ж переміг у запеклій боротьбі – Настя з бажанням перемогти чи страх – дивіться у повному випуску реаліті «У кого більше?» з В’єтнаму на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі серії проекту вмикайте щосуботи о 12:00 в ефірі телеканалу.

Більше новин:

Ведучу Нового каналу ошукали на бридкій роботі у В’єтнамі

Як доглядати за шкірою під час подорожі – лайфхаки від ведучої Нового каналу