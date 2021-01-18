Ведучий Нового каналу – про покарання з танцюючими креветками

Макс Узол з «У кого більше?» розповів про випробування з місцевою тайською стравою, яке йому довелось пережити після програшу у випуску

Ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, продовжують подорожувати екзотичними країнами. Там вони змагаються, працюючи на місцевих роботах та заробляючи гроші. А далі все просто: у кого більше коштів – отримує приємний сюрприз, а в кого менше – має відбути покарання. У випуску проекту з Таїланду не пощастило ведучому Максу Узолу. Поки його співведуча Оля Манько релаксувала на тайському масажі, він мав з’їсти місцеву страву – живих цвяхоногих креветок.

– У випуску з Таїланду я програв і мав з’їсти, як нам сказали місцеві жителі, «танцюючі креветки», – розповідає Новому каналу ведучий. – Така назва, бо креветки треба їсти живими. Перед споживанням їх спеціально змащують перцем чилі. Він супергострий. Креветки від цього, зрозуміло, в шоці, їм пече, тож вони стрибають. І от, коли мені довелось їх їсти, то був якийсь жах. По-перше, на той момент мені не можна було вживати гострого. Тож бентежили не гидотні якісь відчуття, а те, що треба ризикувати своїм здоров’ям. Насправді ж, я люблю екзотичну їжу. Та коли клав саме ці креветки до рота, це було максимально неприємно. Вони стрибали у ротовій порожнині, билися об щоки, зуби. І найцікавіше, що смаку креветок я не відчув взагалі. Просто щось хрустіло на зубах, як пісок. З відчуттів було лише вогняне печіння і нічого більше. Чилі страшна штука, обпік у роті все.

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Ексклюзивно Макс Узол поділився, що найцікавіше не увійшло в кадр.

– Я витримав десь секунд 30, і покарання було виконано, – розповідає ведучий. – Після закінчення зйомки, приблизно за дві хвилини після випробування, помітив, що в мене попечені руки. Опіки були такі, що трималися ще три-чотири дні. Такого точно не очікував. Боюсь уявити, що на той момент в мене відбувалось в організмі та в роті. Не допомагало нічого, через воду ставало навіть гірше. Але я таки знайшов вихід із ситуації – у найближчому кафе замовив велику порцію Ice-лате. Попросив додати побільше молока й льоду, тож це мене трохи врятувало. Щоправда, легше ставало лише поки я пив, а потім печіння поверталося. Після цього покарання я перець чилі не їм взагалі.

Та це покарання – аж ніяк не всі випробування, які ведучі пережили у Таїланді. Як Оля Манько поцілувала стрибаючу кобру, а Макс Узол мало не потрапив у тайську в’язницю – дивіться у повному випуску «У кого більше?» на сайті Нового каналу. А свіжі серії хардкор-реаліті вмикайте щосуботи о 12:00 на Новому каналі.