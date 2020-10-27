Аліна Мисечко з «У кого більше?» дізналася усі секрети складного процесу прання в Індії

В Україні прання вважають абсолютно легким та доступним, бо практично у кожній оселі стоїть пральна машинка. Усе, що потрібно, – посортувати речі за кольором та тканиною, закинути їх у машинку, виставити потрібний режим та натиснути кнопку пуску. А ось в Індії прання вважається складною фізичною працею. Тому пранням там займаються чоловіки!

Але це не завадило ведучій проекту «У кого більше?» (новий канал) Аліні Мисечко спробувати попрати одяг в найстарішій пральні в Мумбаї.

– Пральна в Мумбаї виглядає, як пекельний треш. Це такі кам’яні ванни з водою, не знаю звідки набраною. По трубах в Мумбаях лазять пацюки, тому водичка там така небезпечна. Ванни є різні: брудні з чорною або жовтувато-прозорою водою. У кожній ванній ще є кам’яний квадрат-стілець. Об нього треба бити речі. Тобто, б’єш об той камінь – і грязюка відлітає, – пояснила Аліна Мисечко.

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Щоб випрати речі, їх треба вдарити об камінь з великою силою хоча б сто разів. А це забирає багато енергії та сил.

– Також у них є ванна, де перуть джинси та сорочки. Як це робиться? Наприклад, береш комір сорочки, кладеш на камінь, а іншим милоподібним каменем сильно треш. У мене не дуже вийшло, я там одну сорочку до дірок протерла. Потім вручну пришиваються бірочки, де від руки написано, хто прав та коли. Повний хендмейд! – розповіла ведуча «У кого більше?»

Пранням в Індії займаються дхобі, тобто, пральники. Вони належать до найнижчої касти та живуть прямісінько біля свого робочого місця. Дхобі не можуть нікуди виїхати або торкатися людей з вищих каст. Аліна Мисечко ж була для місцевих «унікальною богинею, яка спустилася в нетрі».

– Там дуже смердить, бо перед пральнею стоїть туалет без дверей. При такій жахаючій картині чоловіки ходять у сліпучо білих майках. А все тому, що в Індії є якийсь порошок, який круто відпирає білі речі. У перервах між пранням люди, які там живуть, миються та чистять зуби. Роблять вони це дерев’яною паличкою без пасти. Мені теж пропонували, один чоловік навіть приніс мені щітку, але я відмовилася, – поділилася враженнями Аліна Мисечко.

Виявляється, що прати свої речі в Індії здають далеко не всі, бо для індусів це дорого. Але навіть з хорошим прайсом зарплатня у ведучої Нового каналу була маленькою.

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