Ведуча Нового каналу співала в американській поп-групі

До Міжнародного дня музики Анна Олицька, ведуча «У кого більше?», пригадала, як більше чотирьох років будувала музичну кар’єру

Ведуча Нового каналу Анна Олицька є не лише хорошим інтерв’юером, виявляється, у дівчини також чудовий голос. І задовго до роботи на телебаченні вона мріяла пов’язати своє життя з музикою.

– Для цього брала участь у різноманітних проектах на кшталт «Караоке на Майдані» та «Шанс», – з усмішкою пригадує Анна Олицька. – Загалом, скільки себе пам’ятаю, я співала.

Куди помандрувати восени: топ-3 «незаїжджених» місця у Карпатах

Ведучий Нового каналу спалив ноги на гарячому вугіллі

Якось ведучій «У кого більше?» пощастило навіть потрапити в україно-американську групу, яка називалася «Unvasion». У ній вона затрималася більше ніж на чотири роки.

– Ми записували альбом, знімали кліпи – готували матеріал для американського ринку, – розповідає Анна Олицька. – Але у 2009 році проект закрився. І зараз з упевненістю можу сказати, що на щастя. Наспівавшись сповна, я обрала для себе професію дипломата. Закінчила Інститут міжнародних відносин. Але за фахом працювати не пішла (усміхається). Мене занесло в журналістику.

Сьогодні знання, здобуті в університеті, Анна Олицька вправно використовує у роботі. Жартує, що вони допомагають уникати десятків конфліктів за її «запитання в лоб». Також завдяки журналістиці дівчині пощастило об’їздити більше ніж півсвіту з мандрами та запустити успішний проект із назвою «Без комплексів» на своєму YouTube-каналі.

А телепроект «У кого більше?» за участі Анни Олицької виходить щопонеділка о 19:00 в ефірі Нового каналу!