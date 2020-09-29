Ведучий Нового каналу спалив ноги на гарячому вугіллі

Валентин Чернявський з «У кого більше?» важко переніс покарання на проекті

Екстремальне реаліті «У кого більше?» (Новий канал) продовжує дивувати глядачів покараннями, що їх змушені терпіти ведучі, які заробили менше грошей на своїх роботах. У крайній битві Аліни Мисечко та Валіка Чернявського на Шрі-Ланці пережити покарання випало саме останньому. Через програш ведучому довелося пройтися босоніж по гарячому вугіллю.

– Я не зміг сильно вникнути у духовний сенс процедури, про який розповідав шаман. Усе, що проносилося в голові, – «я буду зараз йти по вугіллю». Це було реально стрьомно. Дуже сподівався, що олія, якою мастять ступні, врятує мої ноги. Десь читав, що можна пройти по вугіллю, і нічого тобі не буде. Але ж ні. Я потрапив до лікарні, мені перебинтовували ноги, ледь міг ходити, – поділився Валік Чернявський.

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Та окрім традиційних методів лікування місцеві також мають свій рецепт відновлення після ходіння по вугіллю. Виявляється, що справжньою панацеєю від таких опіків вони вважають звичайну зубну пасту з ментолом.

– Після того, як я сполоснув ноги в солоному морі, місцеві обмили мені їх прісною водою. А потім сказали, що мають класну мазючку, яка допоможе. Відчував, що запах ментоловий, тому вирішив поцікавитися, що то за засіб. А то була зубна паста з ментолом! Отакі в них методи лікування, – приголомшив ведучий «У кого більше?»

Які ще покарання чекають на ведучих «У кого більше?», дивися у хардкор-проекті щопонеділка о 19:00 на Новому каналі