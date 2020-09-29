Ведучий Нового каналу посивів після «знайомства» з коброю

Валентин Чернявський, ведучий реаліті «У кого більше?», розповів про роботу на зміїній фермі

Під час відрядження з командою проекту «У кого більше?» телеведучому Валентину Чернявському пощастило побувати на одному з райських островів світу – Шрі-Ланці. Однак робота, яку хлопець виконував там, була аж ніяк не райською.

– Я працював на зміїній фермі прибиральником, – каже він. – А зважаючи на те, що в мене фобія, можете уявити, який стрес я пережив.

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У роботу Валентина входило прибирання кліток та годування змій. Усе це давалося телеведучому дуже складно. Дров до багаття підкладав також його роботодавець, лякаючи своїми «вихованками».

– Бос був просто схиблений. Безперервно тицяв під ноги кобру, яка шипіла на мене, – пригадує ведучий «У кого більше?» – реаліті, яке щопонеділка показує Новий канал. – З мене десять потів зійшло, поки я прибирав ті клітки. А вони ніяк не закінчувалися… Потрібно було також погодувати змій яйцями. Я ледве свої не зніс від страху, коли робив це (усміхається). На щастя, все минулося. Здоров’я в порядку, тільки посивів після цієї зйомки.

Найбільше Валентин Чернявський боявся, що його вкусить кобра, як це було з його роботодавцем. А оскільки найближча лікарня знаходилася від того місця за 200 км, то чоловіку довелося ампутувати палець.

Які ще небезпеки очікують на ведучих «У кого більше?», дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!