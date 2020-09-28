Ведучий Нового каналу мало не потонув у копальні

Валентин Чернявський, ведучий реаліті «У кого більше?», міг постраждати у погоні за дорогоцінним камінням

Кажуть, що «золота лихоманка» – доволі небезпечна річ. Адже у прагненні знайти коштовності ти можеш зважитися на незвичні та небезпечні речі. Це на собі перевірив і ведучий проекту «У кого більше?» (Новий канал) Валентин Чернявський. В одному з відряджень на Шрі-Ланці він влаштувався у копальню, де мали добувати сапфіри. Але виявилося, що Валік знайшов роботу у шахті з видобування місячного каменю. Та коли потрібні гроші, особливої різниці вже немає. Заради виграшу ведучий «У кого більше?» навіть зважився перебороти одну зі своїх фобій.

– Страх висоти в мене ще з дитинства. Коли мені було п’ять років, до нас у гості приїхав товариш батька по службі. Він вирішив потримати мене за балконом. Думаю, що відтоді в мене й виник цей страх. Навіть коли я дивлюся якісь відео, де хтось стрибає по дахах чи стоїть на високій горі, в мене аж долоні пітніють, – поділився Валік Чернявський.

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Але справжній страх ведучий «У кого більше?» відчув, коли в копальню почала прибувати вода, і шахту почало затоплювати. Підземні води піднімалися все вище, а часу, щоб піднятися на поверхню у спеціальному відрі, залишалося дедалі менше.

– Стосовно тієї шахти, то ж не висота, а глибина, тому я сприйняв це спокійніше. Там було темно і не дуже зрозуміло, наскільки глибоко. По-справжньому мій страх висоти проявиться у наступних випусках. А затоплення в таких копальнях – це звичайна річ, наскільки я зрозумів. Працівникам у шахті платять більше, ніж тім, хто промиває каміння. Надбавка за ризик. Якщо про це особливо не думати, то працювати можна, – згадав ведучий.

Скільки Валентину Чернявському вдалося заробити на такій екстремальній роботі, дивися у хардкор-проекті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.