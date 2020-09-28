Ведуча Нового каналу робила сувеніри зі слонячих фекалій

Аліна Мисечко, ведуча «У кого більше?», розповіла, як на Шрі-Ланці використовують цю «сировину»

Для ведучих реаліті «У кого більше?» брудні роботи – не дивина. Їм доводилося мати справу і з болотом, і навіть з фекаліями. Але це вперше Аліні Мисечко довелося використовувати останні за дуже цікавим призначенням.

– Там загалом усе, що пов’язане зі слонами, дуже цінується. Їхні відходи – не виключення. Місцеві знайшли спосіб, як виготовляти з них сувенірну продукцію. І скажу, що ніколи не повірила б, якби мені не сказали, що це зроблено з фекалій. Тому що вони приємні на дотик і зовсім не пахнуть.

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За вісім годин роботи Аліні Мисечко пообіцяли тисячу рупій, що на наші гроші – близько 150 гривень. Загалом, зауважує телеведуча, праця не надто високооплачувана, однак і не важка.

– До моїх обов’язків входило робити папір, – пояснює ведуча «У кого більше?» – реаліті, яке щопонеділка показує Новий канал. – А вже потім з нього виготовляють календарі, блокноти та іншу сувенірну продукцію, яку за добрі гроші продають туристам.

Та бажання заробити привело Аліну Мисечко до нових пригод. Яких? Дізнаєтеся вже сьогодні, 28 вересня, о 19:00 в реаліті «У кого більше?» на Новому каналі!